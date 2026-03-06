高須克弥氏、焼き肉は“数秒焼き”「すぐに食うのがうまい」 焼き方にネット驚き「ほぼ生」「思ってる倍の早さでワロタ」
高須クリニックの高須克弥氏（81）が6日、自身のXを更新。焼き肉を食べる動画を公開し、その“焼く時間の短さ”がネット上で話題になっている。
【動画】「思ってる倍の早さでワロタ」数秒で焼き肉を裏返す高須克弥氏
「焼肉はすぐに食うのがうまいなう」とつづり、自ら肉を焼いて食べる様子を公開。箸で生肉をつかみ、網の上で焼くと、わずか2〜3秒ほどで裏返し、両面を2回ずつ軽く焼いたところでタレにつけて口へ運んだ。高須氏は「うまい！」と声を上げ、満足そうな表情をカメラに向けている。
この動画に対し、SNS上では「思ってる倍の早さでワロタ」「すぐ過ぎる」「ほぼ生」「レアレアのレアですね」「もっと焼いた方が絶対うまいって笑」「いい肉だとそうかもしれない」「高級焼肉!?」といった声が寄せられ、驚きの反応が広がっている。
