LE SSERAFIMウンチェ、パリで圧巻スタイル披露「座ってるだけで絵になる」「映画のワンシーンみたい」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が3月5日、自身のInstagramを更新。パリでの姿を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】19歳K-POP美女「座ってるだけで絵になる」パリのベンチで異次元スタイル披露
ウンチェは「just paris things」とつづり、フランス・パリでの姿を複数枚投稿。サングラスをかけ、美しい脚のラインが際立つミニ丈のボトムスで、公園のベンチに腰を掛ける姿を披露した。
この投稿にファンからは「パリが似合いすぎ」「脚が長くて綺麗」「座ってるだけで絵になる」「かっこよすぎ」「スタイル良すぎて目を奪われる」「全部が映画のワンシーンみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
