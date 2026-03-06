ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」は6日に台湾とのプールC初戦を迎える。今大会は国内では「Netflix」が独占中継。初戦を前に駆け込み加入者が相次いでいるようだ。

地上波では放送されないため、中継を見るにはネットフリックスの加入が必須。月額制のサブスクリプションサービスということもあり、悩んでいた人も多かった模様だが、やはりビッグイベントだけに加入者が増えているようだ。

SNSには“決断”の書き込みが増えている。

「とうとうNetflixに加入してしまった」

「WBCの為だけにNetflixに加入してしまった」

「Netflix入るの躊躇っていたが、地上波でWBC見られないの悲しんでた母のために加入した（笑）私も諸々楽しみです(笑)」

「WBC見たい旦那の為にネトフリ加入してきた。アマプラはいっているから、入る予定なかったんだけどさ。。。」

「WBCの為にNetflixに加入した！後悔はない！」

ネットフリックスはWBCに合わせてキャンペーンを展開中。初月のみ月額料金が割引となり、広告つきスタンダードのプランが月額498円と通常よりも安くなっている。



