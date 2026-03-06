WBC連覇を目指す侍ジャパン【写真：加治屋友輝】

写真拡大

ワールド・ベースボール・クラシック

　野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」は6日に台湾とのプールC初戦を迎える。今大会は国内では「Netflix」が独占中継。初戦を前に駆け込み加入者が相次いでいるようだ。

　地上波では放送されないため、中継を見るにはネットフリックスの加入が必須。月額制のサブスクリプションサービスということもあり、悩んでいた人も多かった模様だが、やはりビッグイベントだけに加入者が増えているようだ。

　SNSには“決断”の書き込みが増えている。

「とうとうNetflixに加入してしまった」
「WBCの為だけにNetflixに加入してしまった」
Netflix入るの躊躇っていたが、地上波でWBC見られないの悲しんでた母のために加入した（笑）私も諸々楽しみです(笑)」
「WBC見たい旦那の為にネトフリ加入してきた。アマプラはいっているから、入る予定なかったんだけどさ。。。」
「WBCの為にNetflixに加入した！後悔はない！」

　ネットフリックスはWBCに合わせてキャンペーンを展開中。初月のみ月額料金が割引となり、広告つきスタンダードのプランが月額498円と通常よりも安くなっている。

（THE ANSWER編集部）