WBC侍J当日に異変 ネットで相次ぐ“駆け込み”報告「悲しんでた母のため…」「後悔はない！」
ワールド・ベースボール・クラシック
野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」は6日に台湾とのプールC初戦を迎える。今大会は国内では「Netflix」が独占中継。初戦を前に駆け込み加入者が相次いでいるようだ。
地上波では放送されないため、中継を見るにはネットフリックスの加入が必須。月額制のサブスクリプションサービスということもあり、悩んでいた人も多かった模様だが、やはりビッグイベントだけに加入者が増えているようだ。
SNSには“決断”の書き込みが増えている。
「とうとうNetflixに加入してしまった」
「WBCの為だけにNetflixに加入してしまった」
「Netflix入るの躊躇っていたが、地上波でWBC見られないの悲しんでた母のために加入した（笑）私も諸々楽しみです(笑)」
「WBC見たい旦那の為にネトフリ加入してきた。アマプラはいっているから、入る予定なかったんだけどさ。。。」
「WBCの為にNetflixに加入した！後悔はない！」
ネットフリックスはWBCに合わせてキャンペーンを展開中。初月のみ月額料金が割引となり、広告つきスタンダードのプランが月額498円と通常よりも安くなっている。
（THE ANSWER編集部）