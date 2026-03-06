政治家娘Youtuber、現職衆院議員と結婚 与野党から祝福続々 鈴木貴子氏「同じ86年生まれとしても、これはめでたい」 父も衆院議員のみこちゃんねる・近藤弥子氏
中村勇太衆院議員（無所属）が5日、自身のXで政治家娘YouTuber・みこちゃんねるを運営する近藤弥子氏と結婚したと発表した。
【写真】家族でパシャリ！結婚を発表した政治家娘Youtuber・みこちゃんねるの近藤弥子氏
中村氏は「報道でもあるように近藤和也衆議院議員のご長女、弥子さんと本日入籍致しました」と発表。「能登半島地震以降、連絡を取り合うようになり明るく前向きで、家族想いな人間性に触れて人生を共にしたいと思うようになりました」と説明した。
この発表に、与野党の国会議員も祝福。鈴木宗男参院議員の娘・鈴木貴子衆院議員（自民）は「同じ86年生まれとしても、これはめでたい おめでとうございます」と音符マークもつけて祝った。泉健太衆院議員（中道）も「おめでとう！」と反応した。
近藤氏は能登半島地震の被害を受けた石川・能登地区の出身。中村氏は茨城県を地盤とする。
