また不祥事か──そんな好角家たちの嘆息が聞こえてきそうだ。夜の街で繰り広げられた、元横綱による弟子への暴行。愚かな過ちを繰り返したその背景には、反目するレジェンド力士との深い因縁があった。

【写真】伊勢ヶ濱親方の断髪式で、はさみを入れる白鵬。他、伊勢ヶ濱親方から暴行を受けた弟子・伯乃富士なども

「あれ、なぜここに……？」

春場所の番付発表があった2月24日、SNSに投稿されたある写真が、相撲ファンの目を引いた。大阪にいるはずの伊勢ヶ濱親方（元横綱・照ノ富士・34才）とその弟子、伯乃富士（22才）、錦富士（29才）の3人が、両国国技館に入っていく姿が写っていたのだ。人目を避けるように足早に館内に入る伯乃富士は、左目のあたりを必死に手で覆い隠すようなしぐさを見せていた。

その理由が明らかになったのは、27日のこと。伊勢ヶ濱親方が伯乃富士を暴行し、日本相撲協会から事情聴取を受けていると、スポーツ新聞が報じたのだ。件の写真は、協会への説明のため国技館に入る瞬間を捉えたものだった。

大阪宿舎に集まった報道陣に対し、伊勢ヶ濱親方は暴行を認めたうえで「協会の処分を待つ」と語った。いまだ明らかになっていないその詳細は、「暴行」という言葉では片づけられないほどのものだったと、ある事情通が明かす。

「都内の飲食店で、女性も同席する中で突然、親方が伯乃富士の顔を殴ったといいます。素手という話もありますが、一部ではテーブルにあった酒瓶で、愛弟子の顔面を殴打したという情報もある。原因は伯乃富士がタニマチの知人女性にちょっかいを出したことからだとか。"酒瓶説"が出回っているのは、その生々しい暴行の傷痕のせい。彼の左目のあたりは腫れ上がり、アザまでできたそうです」

伊勢ヶ濱部屋といえば、力士31人、関取7人が所属する、角界でも最大級の勢力だ。中でも伯乃富士は「令和の怪物」の異名を取る人気力士。その伯乃富士は現在（3月3日時点）も大阪での稽古に参加していないが、伊勢ヶ濱親方は「かねて負傷していた左足の治療のため」だと釈明した。

昨年まで、伯乃富士は協会を退職した元宮城野親方（元横綱・白鵬・40才）の下で「伯桜鵬」として活躍していた。伊勢ヶ濱親方にとっていわば白鵬からの"預かり弟子"だったわけだが、元横綱の2人には深い因縁がある。遡ること8年前、元横綱・日馬富士（41才）による、元力士・貴ノ岩（36才）への暴行事件だ。あるスポーツライターが振り返る。

「当時、横綱だった白鵬が、モンゴル人力士の後輩、貴ノ岩と照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）に説教をしていた最中、貴ノ岩がスマホをいじりだした。そばにいた日馬富士がそれに激怒し、平手打ちやカラオケリモコンで殴打したのです。この際、照ノ富士も暴行を受けています」

当時の報道によれば、白鵬は膝にけがを抱える照ノ富士に土下座を強要。長時間正座をさせられた照ノ富士は、故障が長びく結果となった。

「結果、日馬富士は責任を取って引退しましたが、白鵬と照ノ富士はこの事件をきっかけに、不仲が囁かれるようになったのです」（前出・スポーツライター）

さらに時は進んで、2024年3月。弟子の北青鵬が起こした暴行事件で、今度は白鵬（当時・宮城野親方）が、部屋の閉鎖処分を受けた。白鵬は弟子たちとともに、照ノ富士が所属する伊勢ヶ濱部屋へと転籍。部屋付き親方として照ノ富士と"共存"していたが、翌年に伊勢ヶ濱部屋を照ノ富士が継承すると、白鵬は電撃的に日本相撲協会を退職した。

「最後まで不仲説は否定していましたが、照ノ富士より下の立場になることだけは、どうしても受け入れられなかったのでしょう」（前出・スポーツライター）

「絶対に何もしゃべるな」

古参の後援会関係者は、かつて"被害者"だったはずの伊勢ヶ濱親方が暴行を働いたことに「呆れてものも言えない」と憤る。

相次ぐ暴力不祥事に頭を悩ませてきた日本相撲協会は、専門の委員会を設け、その根絶に取り組んできた。

「その中で範となるべき元横綱の親方が暴力を振るうことは、これまでの啓蒙活動を水泡に帰す行為です。ほかのモンゴル人力士たちへの評価も貶めています」（前出・後援会関係者）

日本相撲協会は、3月6日の理事会で対応を協議し、処分の決定は春場所後になる見通しだ。当の伊勢ヶ濱親方の周囲は「自分から報告したので、降格処分で済む」と高を括っているという。そして、所属力士と部屋のスタッフたちには「絶対に何もしゃべるな」と箝口令まで敷かれているという話も聞こえてくる始末。

「暴行を隠匿したり、虚偽の説明をしたりした場合は厳しい処分を与えている相撲協会ですが、今回のように当事者が証言者を連れて自己申告するのは、初めてのケース。とはいえ、弟子に暴力を振るった前例で角界に残っているのは、これまで中川親方のみ。その際も2階級降格だけでは済まず、部屋が閉鎖になりました。今回も降格と減俸のみで処分が終わるとは思えません」（前出・スポーツライター）

暴行事件の詳細や処分について日本相撲協会に問うと、「調査中につき、回答できるものではありません」と答えた。

自らの部屋を土俵際にまで追い込んだ伊勢ヶ濱親方の責任は大きい。

※女性セブン2026年3月19日号