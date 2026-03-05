2024年4月8日の記事を編集して再掲載しています。

2.9kgでA4ノートPCサイズの乗り物。

車輪が付いた移動手段は、自動車や自転車だけでなくスケボーやキックボードなどもありますよね。

かつて取りあげた「WALKCAR（ウォーカー）」は、ノートPCみたいな見た目で結構なインパクト。残念なことに公道走行は不可だったんですよね。

新バージョンは公道を走れる！

ですが、2024年に「2」と「2 Pro」の2種類が登場。「2」は歩行者扱いで公道走行可になりました！

乗り方

平たい板に4輪が付いただけに見えますが、両足のつま先を踏み込むと前進し、踏み続けた時間に応じて加速します。

減速と停止は片方のつま先を上げ、上げ続けると停止。降りると自動停止になります。曲がるのは膝を軽く曲げての体重移動。ちょっとスキーっぽい感じでしょうかね。

初代との違い

初代は左右どちらかに旋回する時の半径が1.6mだったのが、「WALKCAR 2」は0.8mで「WALKCAR 2 Pro」は1.1mと小回りが効くようになりました。

さらに4輪に独立したサスペンションも搭載し、デコボコ道や段差の衝撃を和らげます。

2モデルの違い

22万8800円の「WALKCAR 2」は、380Wのパワーで最高時速10km．フル充電で7kmの距離を走り、10度の坂道を登ります。モード変更で4kmおよび6kmでも走れますが、最高時速10km以下なら車両にみなされず、歩行者扱いになります。

ヘルメットも免許証も不要で歩道を走れますが、安全運転は必須ですね。

25万8500円の「WALKCAR 2 Pro」は、460Wで最高時速15km、8kmの距離と12度の登坂能力があります。しかし原付自転車扱いなので、公道は走れません。なお、公道走行に関する詳細は商品ページに記載がありますので、気になる方はご覧ください。

まるで現代版魔法のカーペット。公道を走っていたら、周囲の人から3度見どころかガン見されるでしょうね。

