¡ÚGU¤Î¥·¥ã¥Ä¡Û¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡ª 40¡¦50Âå¤Ï¤³¤¦Ãå¤¿¤¤♡¡Ö¥·¥ã¥ì¸«¤¨¥³ー¥Ç¡×
¤¤Á¤ó¤È´¶¤È¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¤¼¤ÒÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£º£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Û¤É¤è¤¯¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥·¥ã¥Ä¤ò¸·Áª¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤Ç¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£GU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥³ー¥ÇÎã¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Û¤É¤è¤¤¤æ¤È¤ê¤Ç¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¤ー¥¸ー¥±¥¢¥Ö¥íー¥É¥·¥ã¥Ä¡×\2,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤É¤è¤¤¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤Çº£¤Ã¤Ý¤¤¤³¤Ê¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬³ð¤¤¤½¤¦¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÊÂ¤Ö¥·¥§¥ëÄ´¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃæ¤Ë¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥Ö¥íー¥ÉÁÇºà¤Ç¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£ÀöÂõ¤·¤Æ¤â¤·¤ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥¤ー¥¸ー¥±¥¢µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤Î¤â¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ç´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£