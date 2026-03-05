この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ネタバレ注意】ドラマ「再会」第7話の意外な真相、なぜ正樹は犯人ではないのか？今さら聞けない考察系YouTuberの解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第７話ドラマ考察 ネタバレ有 正樹はコロせない理由!万季子を守るため正樹が発砲？ 竹内涼真 井上真央 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。ドラマ「再会 Silent Truth」で、岩本万季子（井上真央）の息子・正樹（三浦綺羅）が佐久間秀之（小柳友）を殺害したのかという疑惑に対し、話者は「正樹が殺人犯である可能性はありえない」と結論付けている。



動画ではまず、スーパー「スマイルサクマ」の店長である佐久間秀之が何者かに射殺された事件について触れる。犯行に使われた拳銃は、23年前に飛奈淳一（竹内涼真）ら4人の幼なじみがタイムカプセルに隠したものだったことが判明している。



話者は、万季子の息子・正樹が犯人である可能性について、「正樹がサツ人はありえないのでは？」と疑問を呈した。その根拠として、まず母親である万季子の言動を挙げる。もし正樹が犯人ならば、その場に一緒にいたであろう万季子が、夫の圭介（瀬戸康史）にその事実を隠し通すのは不自然だと指摘。さらに、万季子は息子の万引きが表沙汰にならないようにすることに必死だったが、もし息子が殺人を犯していたとしたら、「もっと悲痛な表情をしてそうなんですよね」と述べ、彼女の様子からは息子が殺人を犯したとは到底思えないと分析した。



最大の理由として挙げたのは、正樹の精神状態だ。万引きをしてしまったことからは立ち直っている様子だったが、もしそれに加えて「人をころした」という事実があれば、普通の精神状態ではいられないはずだと話す。事件の捜査を担当する刑事である淳一とキャッチボールを楽しむなど、ごく普通に過ごしている正樹の姿は「あまりにもおかしい」と断言した。



これらのことから、話者は正樹が犯人である可能性は低いと結論付けた。そして、万季子が犯人であるという説についても、息子の万引きを隠そうとする心理と、自らが殺人を犯すという心理の間には飛躍があるとし、事件は事故のような状態で起きたのではないかと示唆している。