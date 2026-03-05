この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【Olive大激変】PayPay連携＆クレカ積立UP！知らないと損する衝撃アプデ7連発」という動画を公開した。三井住友フィナンシャルグループの「Olive」とソフトバンクグループの「PayPay」が包括的業務提携を発表し、それに伴う7つの大型アップデートについて解説している。



動画で紹介された主なアップデートは以下の7点である。



1. **VポイントとPayPayポイントの相互交換が3月24日より開始**

これまで出口が限られていたPayPayポイントを、汎用性の高いVポイントへ等価交換できるようになる。これにより、PayPayポイントを三井住友カードの支払いに充当したり、ウエルシア薬局での「ウエル活」に利用したりすることが可能になる。



2. **PayPayアプリでの三井住友カード紐付け時の手数料が優遇**

今後PayPayカード以外のクレジットカードを紐づけた決済には手数料が課される予定だが、三井住友カードは引き続き手数料無料で利用できる。



3. **PayPayの機能がOliveで利用可能に**

今秋を目処に、三井住友銀行アプリ内でPayPay残高の確認やチャージ、出金が可能になる。また、Oliveフレキシブルペイに「PayPayモード」が追加され、OliveのカードでPayPay残高払いができるようになる予定だ。



4. **振込・ことら送金の自動振り分け機能**

10万円未満の振込時、振込先が「ことら送金」に対応していれば自動でことら送金が選択され、手数料が無料になる。



5. **マネーフォワードMEとの連携開始**

3月2日より、三井住友銀行アプリ内でマネーフォワードMEと連携し、他行の口座残高などを一元管理できるようになった。連携を記念し、最大50,000円相当のVポイントが当たるキャンペーンを3月31日まで実施している。



6. **Olive口座の残高に応じてクレカ積立時の還元率がアップ**

SBI証券でのクレカ積立において、Olive口座の普通預金残高100万円ごとに還元率が0.1%ずつアップ。500万円以上で最大0.5%が上乗せされ、カードの種類に応じて最大1.0%～4.5%の還元率となる。この特典は4月10日の積立設定分から適用される。



7. **Oliveヘルスケアでオンライン診療が可能に**

健康相談チャットに加え、オンライン診療にもOliveから対応可能になる。Oliveユーザーはカードランクに応じて、一般会員は2カ月、ゴールドは6カ月、プラチナは12カ月無料で利用できる。



これらのアップデートにより、OliveとPayPayの連携が大幅に強化され、利用者にとっての利便性が格段に向上する。各機能の提供開始時期は異なるため、詳細は公式サイトなどで確認が必要だ。