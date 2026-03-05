陸上男子１万メートルで２２、２３年世界陸上代表の田沢廉（トヨタ自動車）が５日、自身のＳＮＳで結婚したことを発表した。

青森・八戸市出身の田沢は中学時代から活躍。是川中３年時に全日本中学陸上３０００メートルで決勝進出（１８位）。青森山田高では全国高校駅伝で３年連続でエース区間の１区（１０キロ）を担い、１年２７位、２年４位、３年１５位。全国高校総体５０００メートルでは２年時に日本人４位の全体９位、３年時は日本人２位の全体７位と好走した。

２０１９年に駒大に入学。学生３大駅伝にはすべて出場した（２年時の出雲駅伝はコロナ禍のため大会中止）。全日本大学駅伝は４年連続区間賞、箱根駅伝は３年時に２区区間賞。１１大会すべて主要区間を担い、平均区間順位２・１８位と安定した成績を残した。

３年時は異例の「３年生キャプテン」となり、チームを引っ張った。２１年１２月には１万メートルで２７分２３秒４４の日本人学生最高（当時、現歴代２位）をマーク。４年時は主将を同期の山野力（現クラフティア）に譲り、競技に集中。２２年７月にオレゴン世界陸上に日本代表として１万メートルに出場した（２０位）。大学駅伝ではエースとして駒大史上初の３冠に貢献した。

２３年に駒大を卒業し、トヨタ自動車に入社。引き続き、母校を練習拠点として大八木弘明総監督（６７）の指導を受ける。同年８月のブダペスト世界陸上１万メートルに２大会連続で出場。前回より五つ順位を上げて１５位となった。

身長１８０センチと恵まれた体を持ち、スケールの大きな走りが持ち味。世界大会でも外国人選手と対等に戦い、活躍が期待されることから、ファンの間では、外国人読みで「レン・タザワ」と呼ばれる。

卒業後は故障などに苦しむ時期もあったが、昨季から徐々に復調。昨年１２月の八王子ロングディスタンスで約２年ぶりに１万メートルを走り２７分３１秒９０をマークした。未知数の爆発力を秘める２５歳。人生の転機を迎えた新シーズン以降、さらなる飛躍が期待される。

ＳＮＳコメントは以下の通り

いつも応援してくださっている皆様へ

私事ではありますが、この度一般女性と結婚致しました

彼女はここ数年の苦しい時期も、明るく、ポジティブに応援し続けてくれました。

この支えがあったからこそ、自分も前を向いて取り組むことができました

陸上もよりいっそう頑張ってまいりますので

これからも応援の程よろしくお願いします

◆田沢 廉（たざわ・れん）２０００年１１月１１日、青森・八戸市生まれ。２５歳。是川中で陸上を始め、青森山田高では全国高校駅伝３年連続出場。３年時のアジアジュニア５０００メートル銀メダル。駒大では箱根駅伝４年連続出場。２年時に２区７位で１３年ぶり総合優勝に貢献し、３年時には２区区間賞。４年時には学生駅伝３冠。全日本は４年連続区間賞で２０年から３連覇。１万メートルで２２、２３年世界陸上に出場。２３年アジア選手権は同種目金メダル。１８０センチ、６１キロ。好きなＹｏｕＴｕｂｅは「オウマガトキ」。