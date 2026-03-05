この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が公開した動画『ついに出ました。【マイキー佐野 経済学】』では、自身の著書の発表とともに制作の背景や思考が語られている。動画は新刊の告知から始まり、佐野氏は「入門編と書いてあって500ページもある。この時点でもう詐欺」と自ら評しながら独特の語り口で場の空気を作る。内容は単なる書籍紹介にとどまらず、経済や経営をどう捉えているのかという思考の断片にも触れていく。



書籍の制作は1年半以上前に始まり、もともとは膨大な量の語りが存在していたという。最初の段階では想像以上の文字量に達し、そのままでは一冊の本として成立しない規模だったと説明される。そこから整理と編集を重ね、最終的に大幅に圧縮された形で書籍としてまとめられた経緯が語られた。



動画では、書籍内のいくつかのトピックも紹介される。その一つが「営業ができないやつは幼稚園からやり直せ」という章である。ここでは幼少期の説得や交渉の行動が、社会に出た後のコミュニケーション能力につながるという視点が示される。幼い頃の行動の中に、相手を納得させる力の原型があるという考え方だ。



また、継続的な試行錯誤の重要性にも触れられる。著名なバスケットボール選手の事例を挙げ、模倣と反復によって能力が磨かれる過程を説明し、学習やビジネスでも同様の構造が見られると語る。結果を出す人ほど仮説と検証を繰り返しているという視点である。



さらに「隣のおばちゃんが話し出したら終わり」という比喩では、情報の希少性について言及する。話題が一般層まで広がった時点で価値が下がる可能性があるという指摘であり、どの立場で情報を扱うのかというポジションの重要性を提示。



動画ではこのほかにも、選挙活動と企業経営の共通点や、人間関係の比喩を用いた企業戦略などが紹介される。理念の提示、支援者の獲得、資金の確保といった流れが企業のミッションや資金調達と重なる構造として語られた。



動画では制作の裏側や周囲の反応、日常のエピソードなども断片的に語られ、議論の背景や細かな論理は動画の中でより輪郭が見えてくる。