ももクロ佐々木彩夏が結婚発表 人生の節目を迎え感謝と思い「今まで以上に頑張ってまいります」
アイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーで“あーりん”の愛称で親しまれる佐々木彩夏（29）が5日、グループ公式サイトを通じて結婚発表した。
【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏
サイトでは「いつも温かい応援本当にありがとうございます」の書き出しで「私事ではありますが、この度結婚することになりました。こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と伝えた。
続けて「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけ「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
佐々木は1996年6月11日生まれ。神奈川県出身。2008年にももクロに加入。ニックネームは「あーりん」。ももクロ公式プロフィールによると、趣味は「読書・映画鑑賞・可愛いものを集める・半身浴・お料理・デコ・おしゃれ・音楽鑑賞」。特技は「ダンス・髪の毛をクルクルッササッと簡単にお団子にできるっ」。
