５万円台のお宝銘柄も…！３月に狙いたい「外食系の神優待」【丸亀製麺・餃子の王将・ミスド】

食料品の値上げが続く今、家計の負担を実感している人も多いのではないだろうか。そんな過酷な時代にこそ、「支出を減らす力」を持つ株主優待は我々の心強い味方である。

実は３月は、１年で最も多い約900銘柄が権利確定を迎える“優待のボーナス月”。普段利用する店で使える優待や食べ物がもらえる優待なら、食費の節約からちょっとした贅沢まで、お得に楽しめるチャンスなのだ。今回は、絶対に押さえておきたい３月に狙える「食」の優待銘柄を厳選して紹介する。

コロワイド系の「神」優待

コロワイドグループは、焼肉、定食、回転寿司など、レストラン業態を中心に展開する一大飲食グループだ。

’20年９月には、定食チェーン『大戸屋ごはん処』を運営する【大戸屋ホールディングス（2705）】を子会社化。中核会社である【コロワイド（7616）】を筆頭に、【アトム（7412）】、【カッパ・クリエイト（7421）】をあわせ、４社の上場会社を傘下に持つ。

これら４社では、それぞれ３月末と９月末時点で一定以上の株を保有する株主に「株主優待カード」を発行。優待カードには、保有株数に応じて対象店舗での支払いに使える「優待ポイント」が付与される。

【コロワイド（7616）】を500株、１年間保有（３月末・９月末時点で保有）した場合にもらえる優待ポイントは計４万円分。優待利回りは４％を優に超える。ただし、優待獲得に必要な投資額が90万円を超えるため、ややハードルは高い。

もっと少額の投資で優待を獲得したい。そんな人には、100株・約６万円の投資で年間2000円分の優待ポイントがもらえる【アトム（7412）】や、100株・約15万円で年間6000円分の優待ポイントがもらえる【カッパ・クリエイト（7421）】が候補になる。

【コロワイド（7616）】に比べると優待額は少なくなるが、100株保有時の優待利回りはいずれも３％超。両社に100株ずつ投資して、年間8000円分の優待を獲得することも可能だ。

優待を利用できる店舗は３社共通であり、無理なく投資できる金額にあわせて投資する銘柄を選んだり、組み合わせたりするのがおすすめだ。

【大戸屋ホールディングス（2705）】の優待は、先にあげた３社の利用可能店舗に加えて、『大戸屋ごはん処』と【ASIAN CAFE 蓮屋珈琲店】でも使えるのが特徴だ。ただし、優待獲得には約72万円の投資が必要であり、ほかの３社と比べると優待利回りは見劣りする。「大戸屋」や「蓮屋珈琲店」で優待を使えなくてもよいなら、【コロワイド（7616）】【アトム（7412）】【カッパ・クリエイト（7421）】の３社を優先して検討するのがよいだろう。

「チョコクロ」がいつでも２割引

【サンマルクホールディングス（3395）】

カフェ好き必見なのが、「チョコクロ」で有名な『サンマルクカフェ』など、カフェやレストランを運営する【サンマルクホールディングス（3395）】だ 。

３月末時点でサンマルクホールディングスの株を100株以上保有する株主には、１年間有効な「株主優待カード」が発行される。優待カードを『サンマルクカフェ』などの対象店舗で提示すれば、飲食料金が20％OFF（『すし処函館市場』『宝田水産』は10％OFF）になる。優待カードは有効期限内なら何度でも利用可能だ。

丸亀製麺の便利な優待カード

【トリドールホールディングス（3397）】

『丸亀製麺』やハワイアンカフェ『コナズ珈琲』などを展開する【トリドールホールディングス（3397）】も見逃せない。約42万円（100株）の投資で、年間6000円分がチャージされる「株主優待カード」がもらえる。

３月末または９月末時点でトリドールホールディングスの株を100株以上保有する株主には、「株主優待カード」が発行され、保有株数に応じて『丸亀製麺』などの対象店舗で支払いに使える残高がチャージされる。

従来の優待は紙の割引券（100円券）だったが、’24年６月贈呈分（’24年３月株主対象）から繰り返し利用できる現行のカード型（プリペイド式カード）へ移行。10円単位で優待を利用できるようになり、より使いやすくなった。

『餃子の王将』がいつでも５％オフ

【王将フードサービス（9936）】

ガッツリ食べたい派には、中華料理レストラン『餃子の王将』を展開する【王将フードサービス（9936）】だ。約31万円（100株）の投資で、年間4000円分の優待券が届く。

３月末または９月末時点で王将フードサービスの株を100株以上保有する株主は、保有株数に応じて『餃子の王将』または『GYOZA OHSHO』での支払いに使える「株主優待券（500円券）」がもらえる。優待券は、自社商品詰め合わせ（ラーメンパック、餃子の王将辣油、王将マジックパウダー、餃子のたれ）と交換することも可能だ。

３月末時点で100株以上保有する株主には、約１年間有効な「株主優待カード」も発行される。会計時に優待カードを提示すると、『餃子の王将』または『GYOZA OHSHO』の飲食代金が５％引きになる。株主優待カードは期限内なら何度でも利用可能だ。

５千円相当の豪華ギフト！

【プレミアムウォーターホールディングス（2588）】

【プレミアムウォーターホールディングス（2588）】は、『PREMIUM WATER』というブランドでミネラルウォーターの宅配事業を行う会社だ。

３月末時点でプレミアムウォーターホールディングスの株を100株以上保有する株主は、「5000円相当のカタログギフト」がもらえる。

プレミアムウォーター株式会社もしくは株式会社カブ＆ピースの取り扱う天然水サービスを契約している株主（※同居家族が契約している場合も可）は、「カタログギフト」に加えて、「ナチュラルミネラルウォーター１セット（２本）」ももらえる。現時点で未契約でも、株主優待の申し込み前までに新たに契約し、優待申し込み時にお客様番号を記入すれば、今回の優待分から対象になる。

モスやミスドが選べる！

【フジタコーポレーション（3370）】

約５万円（100株）というお手頃な投資資金で狙えるのが【フジタコーポレーション（3370）】。北海道を地盤に、『ミスタードーナツ』や『モスバーガー』などのフランチャイズ（FC）店を展開する会社だ。自社ブランドのどんぶり専門店『かつてん』の運営や、ハム・ソーセージ・ベーコン・チーズなどの食品製造も手掛けている。

３月末時点でフジタコーポレーションの株を100株以上保有する株主は、保有株数に応じて「カタログギフト」、「ミスタードーナツカード」、「モスカード」がもらえる（選択制）。１年以上の継続保有で優待額がアップする（長期保有優遇制度）。

「ミスタードーナツカード」、「モスカード」は、それぞれミスタードーナツとモスバーガーで使えるプリペイドカード。カードはフジタコーポレーションが運営する店舗に限らず、全国の店舗で利用できる。

３月までに仕込むお菓子優待

【森永製菓（2201）】

【森永製菓（2201）】は創業100年を超える大手菓子メーカーであり、『チョコボール』や『ハイチュウ』、『チョコモナカジャンボ』など、お馴染みのお菓子・アイス、ココアなどの飲料、『inゼリー』などの健康・美容商品を製造している会社だ。

９月末時点で森永製菓の株を100株以上保有する株主は、保有株数に応じた内容の「自社製品詰め合わせ」がもらえる。注意したい点は、株主優待の権利が確定するのは「３月末」ではなく「９月末」という点。優待獲得には半年以上の保有が条件となっており、その前の「３月末」時点で株主になっておく必要がある。

森永製菓は株価に割安感があり、’26年３月期には過去最高益更新を見込むなど業績も好調だ。３年以上継続保有すると優待内容がグレードアップするため、じっくり長期で持ちたい銘柄といえる。

【優待獲得の条件】

株主優待の権利を獲得するためには、権利付最終日までに株を購入し、基準日時点で株主になっている必要がある。今回紹介した銘柄の基準日は３月末（※森永製菓（2201）のみ優待権利獲得は９月末）であり、’26年の権利付最終日は「３月27日（金）」だ。

