愛媛県出身芸人が『アメトーーク！』に集結！県民が熱狂したM-1王者の“ポーズ”裏話

3月5日（木）の『アメトーーク！』では、個性派メンバーが集結する「いよっ!! 愛媛県出身芸人」が放送される。

スタジオには、友近、芝大輔（モグライダー）、水田信二、RG（レイザーラモン）、小田結希（オダウエダ）、きむらバンド（たくろう）、武智（スーパーマラドーナ）が集結。おすすめスポットや名物など、愛媛の魅力を全力プレゼンする。

「チャンピオンが県内初だったので盛り上がってくれた」という『M-1グランプリ2025』王者のきむらは、「今なら愛媛で何かしらに立候補したら当選する（笑）」とニヤリ。愛媛の人々が熱狂したという優勝後の“あるポーズ”について裏話を披露する。

北海道芸人のトシ（タカアンドトシ）が「愛媛はみかんだけでしょ？」と勝負を挑むと、芸人たちは、東予・中予・南予とエリアごとに名所や名物を次々に紹介しはじめる。

道後温泉や松山商店街をはじめ、名所が続々登場する一方、水田が「『坊っちゃん』がつくものが愛媛では多い」と、坊っちゃんがつく場所だけで生活が可能とプレゼン。

また友近は「愛媛の人はみかんをむくのが上手」と自信を見せる。そこで、トシや高岸宏行（ティモンディ）、蛍原徹も含めた全員でチャレンジすることになるのだが…。

さらに友近と芝は、愛媛県全面協力で撮影し、YouTubeで大バズりしたドラマ『友近サスペンス劇場』の裏話を披露。すると、友近が突然トシ相手に演技を始める。

「愛媛あるある!!」では、名物おばさんや激しいイベント、絶大な人気を誇るオバケ番組のエピソードが続出。

県民なら誰でもわかるCMでは、全員で合唱するほどの盛り上がりを見せる。しかし、愛媛が誇る高校野球の名門・済美高校で寮生活をしていた高岸も当然知っていると思いきや…。

そんななか、RGは「みんなが言ってない“あるある”が、もうひとつある！」と言い始める。