実業家のマイキー佐野氏が解説する『【緊急】日本も無関係ではない。イラン攻撃の裏で進む中東再編の全貌について解説【マイキー佐野 経済学】』は、米国とイスラエルによるイラン攻撃を単発の軍事行動ではなく、中東秩序の再設計として捉える内容である。



発端は2月末の軍事作戦開始の報道だが、佐野氏はその背後に複数の戦略目的があると指摘する。第一に、イランの最高権力構造を物理的に破壊し、現体制の揺らぎを誘発すること。第二に、将来的な軍事的脅威の根を断つこと。さらに国内政治日程を見据えた力の誇示という側面も重なると整理する。



とりわけ重要な鍵として挙げられるのがエイブラハム合意である。イスラエルと湾岸諸国の関係正常化を軸にした枠組みは、サウジアラビアの参加が最後の焦点とされてきた。イランの影響力を低減させることで、安全保障上の懸念を取り除き、未完成の構図を完成へ近づける。そこには中東版NATOとも形容される防衛統合構想があり、情報共有体制の整備も視野に入る。



同時に、物流の再設計も進む。イランを迂回するルートを強化し、合意参加国のみが恩恵を受ける経済圏を形成する構図である。これは単なる軍事圧力ではなく、地理と経済を組み合わせた包囲網といえる。



日本にとって無関係ではない理由はホルムズ海峡にある。世界のエネルギー輸送の要衝が不安定化すれば、原油価格は100ドル台後半に接近する可能性があるとの見方も示される。資源輸入に依存する日本経済にとって、価格変動は直接的な波及要因となる。



さらに波紋はトルコへ及ぶ。イラン西部の不安定化がクルド問題を刺激し、シリアやトルコ国内勢力と連動する懸念がある。難民流入圧力やエネルギー供給への影響も重なれば、ユーラシア回廊全体の物流に影響が及ぶ可能性も否定できない。



ギリシャやモロッコ、スペインといった地中海周辺国の位置づけにも言及しながら、佐野氏は今回の事象を広域的な再編の序章とみる。点ではなく線、線ではなく面で把握する視点が不可欠だという問題提起である。動画では地図を用いながら構図を整理しており、複雑に絡み合う利害の全体像が立体的に示されている。



中東で進む変化は遠い地域の出来事ではない。エネルギー、物流、安全保障が交差するこの局面がどこへ向かうのか。その連関を理解する手がかりが、本編で提示されている。