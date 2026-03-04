【30〜50%OFF】Amazonで「SHIPS」のライトアウターなどがSALEに

Amazonセールから、SHIPS（シップス）のライトアウターや春ニットなどこれからの季節に活躍するアイテムをご紹介。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

洗濯機洗いOK。鹿の子編みで、立体感のあるクルーネックニット

使い勝手抜群。ライトなデニム素材のバンドカラーシャツ

スウェットのような肉感で、1枚着としても様になるカーディガン

汎用性の高いシンプルなデザインのドライバーズニットカーディガン

カジュアルにもきれいめにも使える、ミラノリブのニットポロカーディガン

裏起毛使用で温かい。カジュアルすぎず大人が着やすいMA-1

高機能素材“any weather tex”を使用した中綿スタンドブルゾン

ビジネスシーンでも活躍するテーラードジャケット

ダウンステッチがなく、ミニマルで都会的なスタンドカラーコート

毛玉になりづらい加工を施したニットカーディガン

コットン100%デニム生地を使用したバギーワイドストレートデニム

リラックスした心地よいワイドシルエットが魅力のチノパンツ

トレンド感のあるバギーシルエットのイージーデニムパンツ

もも周りにゆとりを持たせ、裾にかけて美しくテーパードした定番パンツ

ミニマムなデザインでオンオフ兼用で使えるリュック

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。