【30〜50%OFF】Amazonで「SHIPS」のライトアウターなどがSALEに
Amazonセールから、SHIPS（シップス）のライトアウターや春ニットなどこれからの季節に活躍するアイテムをご紹介。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

→ Amazon「SHIPS」はこちら

→「Amazon 新生活セール」はこちら

洗濯機洗いOK。鹿の子編みで、立体感のあるクルーネックニット


SHIPS(シップス)

[シップス] ニット 洗濯機可能 SOLOTEX コットン ピケ クルーネック ロングスリーブ ニット メンズ 116040220 [シップス] SC ニット 洗濯機可能 SOLOTEX コットン ピケ クルーネック ロングスリーブ ニット メンズ 116040220 ナチュラル M

12,100円 → 7,260円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


SHIPS(シップス)

[シップス] ニット 洗濯機可能 SOLOTEX コットン ピケ クルーネック ロングスリーブ ニット メンズ 116040220 [シップス] SC ニット 洗濯機可能 SOLOTEX コットン ピケ クルーネック ロングスリーブ ニット メンズ 116040220 キャメル M

12,100円 → 7,260円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



使い勝手抜群。ライトなデニム素材のバンドカラーシャツ


SHIPS any(シップス エニィ)

[シップス] シップス エニィ SHIPS any シャツ 洗濯機可能 4.5oz ライト デニム バンドカラー シャツ メンズ 711160008 [シップス] シップス エニィ SHIPS any シャツ 洗濯機可能 4.5oz ライト デニム バンドカラー シャツ メンズ 711160008 ブルー XL

9,460円 → 6,622円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スウェットのような肉感で、1枚着としても様になるカーディガン


SHIPS(シップス)

[シップス] City Ambient Products: Wフェイス カノコ Vネック カーディガン [シップス] シティ アンビエント プロダクツ City Ambient Products Wフェイス カノコ Vネック カーディガン メンズ 112460012 ブラック M

9,900円 → 4,950円（50%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



汎用性の高いシンプルなデザインのドライバーズニットカーディガン


SHIPS any(シップス エニィ)

[シップス] シップス エニィ SHIPS any カーディガン 手洗い可能 RETENTION ドライバーズ ニット ジップ カーディガン メンズ 716460006 [シップス] シップス エニィ SHIPS any カーディガン 手洗い可能 RETENTION ドライバーズ ニット ジップ カーディガン メンズ 716460006 グレー L

12,650円 → 7,590円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カジュアルにもきれいめにも使える、ミラノリブのニットポロカーディガン


SHIPS any(シップス エニィ)

[シップス] シップス エニィ SHIPS any カーディガン 手洗い可能 ハイゲージ ミラノリブ ブラッシュド ニット ポロ カーディガン メンズ 716460007 [シップス] シップス エニィ SHIPS any カーディガン 手洗い可能 ハイゲージ ミラノリブ ブラッシュド ニット ポロ カーディガン メンズ 716460007 ネイビー XL

12,100円 → 7,260円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



裏起毛使用で温かい。カジュアルすぎず大人が着やすいMA-1


SHIPS any(シップス エニィ)

[シップス エニィ] 洗濯機可能〉ストレッチ 裏起毛 ウォーム アーバン ブルゾン (セットアップ対応)◇ [シップス] シップス エニィ SHIPS any 洗濯機可能 ストレッチ 裏起毛 ウォーム アーバン ブルゾン セットアップ対応 メンズ 714070041 ブラック L

15,400円 → 9,240円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高機能素材“any weather tex”を使用した中綿スタンドブルゾン


SHIPS any(シップス エニィ)

[シップス] シップス エニィ SHIPS any ブルゾン 撥水/防風等 多機能 中綿 2トーン スタンド ブルゾン 25AW メンズ 714070033 [シップス] シップス エニィ SHIPS any 撥水/防風等 多機能 中綿 2トーン スタンド ブルゾン 25AW メンズ 714070033 オリーブ M

19,800円 → 9,900円（50%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ビジネスシーンでも活躍するテーラードジャケット


SHIPS any(シップス エニィ)

[シップス] シップス エニィ SHIPS any ジャケット SORONA ライト ツイル ストレッチ リラックス ジャケット セットアップ対応 メンズ 717060001 [シップス] シップス エニィ SHIPS any ジャケット SORONA ライト ツイル ストレッチ リラックス ジャケット セットアップ対応 メンズ 717060001 ベージュ M

12,100円 → 7,260円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ダウンステッチがなく、ミニマルで都会的なスタンドカラーコート


SHIPS any(シップス エニィ)

[シップス] シップス エニィ SHIPS any ダウン WEB先行 撥水/防風等 多機能 スタンドカラー ダウン ミドル コート 25AW メンズ 714170007 [シップス] シップス エニィ SHIPS any WEB先行 撥水/防風等 多機能 スタンドカラー ダウン ミドル コート 25AW メンズ 714170007 ネイビー M

27,500円 → 19,250円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



毛玉になりづらい加工を施したニットカーディガン


SHIPS Colors(シップス カラーズ)

[シップス カラーズ] 手洗い可能〉アンチピリング 12ゲージ カーディガン 216460001 [シップス カラーズ] 手洗い可能〉アンチピリング 12ゲージ カーディガン 216460001 レッド MEDIUM

7,920円 → 4,752円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コットン100%デニム生地を使用したバギーワイドストレートデニム


SHIPS(シップス)

[シップス] シティ アンビエント プロダクツ City Ambient Products パンツ 12オンス ストレート バギー デニム パンツ メンズ 113132670 [シップス] シティ アンビエント プロダクツ City Ambient Products パンツ 12オンス ストレート バギー デニム パンツ メンズ 113132670 ブラウン L

11,000円 → 5,500円（50%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



リラックスした心地よいワイドシルエットが魅力のチノパンツ


SHIPS any(シップス エニィ)

[シップス エニィ] 洗濯機可能〉MERROW ワイド 2タック イージー チノパンツ◇ [シップス] シップス エニィ SHIPS any パンツ 洗濯機可能 MERROW ワイド 2タック イージー チノパンツ メンズ 713160016 ブラック S

9,900円 → 5,940円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



トレンド感のあるバギーシルエットのイージーデニムパンツ


SHIPS any(シップス エニィ)

[シップス エニィ] パンツ ベターコットン 1タック ストレッチ イージー バギー デニム パンツ メンズ 713100039 [シップス] シップス エニィ SHIPS any パンツ ベターコットン 1タック ストレッチ イージー バギー デニム パンツ メンズ 713100039 ダークグレー L

7,920円 → 4,752円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



もも周りにゆとりを持たせ、裾にかけて美しくテーパードした定番パンツ


SHIPS(シップス)

[シップス] パンツ NETPLUS イージー パンツ メンズ 113100620 [シップス] パンツ NETPLUS イージー パンツ メンズ 113100620 ブラック S

15,950円 → 9,570円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ミニマムなデザインでオンオフ兼用で使えるリュック


SHIPS any(シップス エニィ)

[シップス エニィ] any:600d CORDURA BACKPACK 718430129 [シップス] シップス エニィ SHIPS any CORDURA ナイロン ユーティリティー バックパック メンズ 718430129 オリーブ ONE SIZE

14,300円 → 8,580円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル [フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) トレーニングT-シャツUAテック ショートスリーブ Tシャツ2.0メンズ [UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)]UA Tech 2.0 SS Tee Mens メンズ 001 日本 XL (日本サイズXL相当)

2,750円 → 1,764円（36%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Hanes

Hanes ビーフィー Tシャツビーフィー Tシャツ BEEFY-T 1枚組 綿100% 肉厚生地 ヘビーウェイトT H5180メンズ ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 1枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-010-L

2,420円 → 1,413円（42%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ [アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW3848) 26.5 cm

7,150円 → 4,147円（42%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 CT30 コート 通学 軽量スニーカー CT30

6,930円 → 4,090円（41%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


