3日、神奈川県川崎市の音楽大学「洗足学園音楽大学」が元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみを客員教授として迎えることを発表した。

同大学公式HPによると、アイドル活動を含めたこれまでの実績や、同大学が2025年6月に実施した高橋の特別講演会「自分を『選んでもらう』『見つけてもらう』ために必要なこと」が主に学生から高い評価を受けたことから、今回の招聘（しょうへい）につながったという。

客員教授とは、特定の分野で優れた実績や業績を持つ芸能人や有名人を大学に招聘することで、基本的には専任教員とは異なり、非常勤であり授業などを担当することはまれだが、定期的に講演会や特別公演が行われることがある。客員教授はその大学の「顔」となる場合も多く、30代の元アイドルである高橋が選ばれたのは、芸能界全体でもかなり珍しいことといえる。

また、今回の高橋の客員教授招聘には、「もうひとつ」の目的もあるようだ。洗足学園音楽大学は一般的な音大のカリキュラムに加え、ダンスや声優アニメソングの専門コースも存在し、現役の在学生で構成されるアイドルグループ「MARUKADO」が存在するなど、外部にアプローチした広報活動を行っていることが特徴である。

MARUKADOは知名度こそ低いが大阪・関西万博のステージに登場し、卒業したメンバーが芸能界入りするなど注目を集めている。

高橋はAKB48総監督として長年グループアイドルの経営に携わった経験があるため、MARUKADOにはうってつけの人材とも言える。

来年以降はMARUKADOの運営に乗り出す、高橋の姿が見られるかもしれない。