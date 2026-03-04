「母性が邪魔してゲームに集中できない」 幼い妹にメロメロな小学生兄の姿が540万回再生突破「ホントに尊い」
まだ幼い妹の隣でゲームをする兄の姿がインスタグラムに投稿され、妹が気になってゲームに集中できない“ほほ笑ましい”様子をとらえた動画が、543万回再生超え、10万7000「いいね！」が付く話題となっている（3日午後2時時点）。
【写真一覧】「そんなんじゃスマブラ勝てんぞ」ゲームより妹が気になるお兄ちゃん
6兄妹13人家族の日常を発信している父親の西見柿農園さん（@nishimi_kaki_nouen）が「ゲームより妹。みんなに優しい長男。そんなんじゃスマブラ勝てんぞ」とコメントし、まだ幼い妹の隣でゲームをやろうとするも「母性が邪魔してゲームに集中できない兄」の姿を公開した。
小学生の兄は、チラチラと様子をうかがい、おでこを触ったり手を握ったり。妹が足をモゾモゾと動かすと「足が窮屈なのかい？」というように、優しく服を整えてあげる姿を見せている。
ゲームそっちのけで妹を思いやる温かい姿を収めた父親が、オリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――普段の様子を教えて？
「普段から妹にメロメロ。よく面倒を見てくれています」
――当時の様子を見たとき、どう思った？
「育て方が良かったなぁーと思いました。引き続き仲良くやってほしいです」
――動画の続きはどうなった？
「この状態が続いて、ゲームは全く進まず寝る時間になりました」
妹を溺愛する兄の姿に、コメント欄には「優しいお兄ちゃん！2人とも可愛すぎます」「ゲームに1ミリも集中できてないところが可愛すぎました」「ホントに尊い」「そっか、こうやって相手をおもいやる心が育つのですね」などと反響が寄せられていた。
