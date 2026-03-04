トランプ氏、スペインとの貿易全面停止を指示　基地使用拒否を非難

アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃をめぐり、スペインが基地の使用を拒否したことをなどを理由に、スペインとの貿易を全面停止する考えを示しました。

アメリカ・トランプ大統領：

ベッセント財務長官にスペインとの取引停止を指示した。すべての欧州諸国が要求通り、GDPの5％を防衛費に充てている。しかも、スペインは基地の使用を断ってきた。

トランプ大統領は3日、イラン攻撃をめぐり、スペインがアメリカに基地を使用することを許可しなかったことを理由に、貿易を全面停止する考えを示し「もし我々が望むなら、彼らの基地を自由に使うことができる」と主張しました。

トランプ氏はこれまでNATO（北大西洋条約機構）の加盟国にGDP（国内総生産）の5％を防衛費に充てるよう求めていますが、スペインが従わないことも改めて指摘しました。

スペインメディアによりますと、スペイン政府は「アメリカとは互いに有益な貿易関係を維持してきた。もしその関係を見直したいのであれば、国際法やEU（ヨーロッパ連合）とアメリカとの間の合意を尊重しながら行うべきだ」と反論しています。