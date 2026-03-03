Image: Liquid Death

死にたくないと思う1番の理由はなんですか？ まだやりたいことがある…。残される人のことが心配…。ある企業いわく、死んでしまって1番嫌なことは「音楽が聴けなくなること」だそうです。てことで、死んでもからも音に浸れるアイテムが発表されました。骨壷兼用Bluetoothスピーカーです。

SpotifyとLiquid Deathのコラボ

骨壷兼用Bluetoothスピーカー「Eternal Playlist Urn」は、SpotifyとLiquid Deathのコラボアイテム。Liquid Deathは、今までにないパッケージデザインで若者から圧倒的な指示を得ている飲料水・ソフトドリンクメーカーです。ちょっと変わったコラボ、ちょっと変わったアイテムです。

骨壷兼用Bluetoothスピーカーは、スピーカーとしてのスペック（ドライバーやバッテリーもち）の細かいところはよくわからないのですが、骨壷（遺灰壺）自体はポリエステル樹脂でできているとのこと（内部がどうなっているのかも不明）。ネタではなくリアルな商品。150台限定で、お値段なんと495ドル（約7万5000円）です。

死ぬ前にSpotifyで死んでからも聴きたい曲リストを作っておけば、骨になっても灰になってもこの中で音楽を永遠に楽しむことができますね…。

Source: Liquid Death