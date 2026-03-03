ビジネスカジュアルやレディースを拡大、AOKIの新店がららテラス 武蔵小杉にオープン
AOKIは2月27日、「AOKIららテラス 武蔵小杉店」(神奈川県川崎市)をオープンした。
AOKIららテラス 武蔵小杉店
同社では「スーツのAOKI」から「LIFE&WORK STYLEのAOKI」への変革を掲げており、今回の出店は旗艦店である銀座本店の全面リニューアルに続く新たな店舗戦略の一環となる。
新フォーマットを採用する店舗ではビジネスカジュアルやレディースの売場面積を拡大し、幅広いライフシーンに対応するアイテムを取りそろえる。店内中央にはインナーやシャツ、コーディネートテーブルを配置し、スタッフと会話を楽しみながら選べる「街の総合洋品店」をコンセプトにした。
デザインは2025年10月に刷新した銀座本店の要素を継承し、懐かしさと新しさが調和する空間を目指した。
同社は今後、同様の新店舗を全国の主要拠点へと順次拡大していく計画だ。
