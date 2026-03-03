タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が3月3日、放送されます。今回は、静岡県静岡市にある創業14年のそば店が紹介されます。

【写真】やばい！ 豪華！ 天せいろ＆にしんそばもおいしそう！ メニューを一挙、公開！

同店では、カツオ節の本節と荒節の2種類をブレンドして作ったつゆ、九割そば、イギリスの高級塩「マルドン」、伊豆産のワサビがセットになった「せいろ」（1000円）、カツオ・サバでとった出汁に、有明海産の浅草海苔を香ばしくパリッとした状態でのせる「浅草海苔花巻そば」（1250円）などが人気。

さらに、ボクシング経験がある店主が、福井産と埼玉産の2種類の10割そば粉を麺棒でたたいたり、泡立て器で練って作る「そばがき」（1000円）、4日間も手間暇をかけて完成するニシンの棒煮が楽しめる「にしんそば」（1900円）、塩こうじで漬けた鶏の胸肉を天ぷらにした「鶏塩麹揚げ」（750円）も提供しています。

千葉の有名そば店の味に感動して開業したという店主ですが、実は料理経験は18歳で1年ほど、料理人としての見習いのみ。支度、そば打ち、天ぷらなど一人でこなしていますが、そば作りは独学だったという店主の魅力も伝えます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、俳優の溝端淳平さん、フリーアナウンサーの森香澄さん、お笑いコンビ「マユリカ」がゲストとして出演します。