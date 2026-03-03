朝ドラ「ばけばけ」出演時間“約40秒”医者役演じた人物に反響「夫婦揃ってすごい」「別人みたい」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/03】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第107話が、3月3日に放送された。医者役で登場した人物に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」“やぶ医者”演じた47歳タレント
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、フィリピンに行って滞在記を書いてみないかと誘われたヘブン。トキへの英語のトレーニングにも力が入るが、トキの英語はなかなか上達しなかった。そんな中、トキが体調不良で突然倒れてしまう。医者に診てもらうことになったが、ナレーションで「やぶ医者」と紹介されたその医者は「ただの貧血」と診断し「静養と滋養のつくものをとること」と告げると、さっさと帰っていった。
今回、医者の薮井役で登場したのは、ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGO。出演時間は40秒程度だったが、視聴者からは「DAIGOさん！？」「いきなりきた」「別人みたい」「全然気づかなかった」「前髪上げてるの新鮮」「イケメン医師が似合ってる」「キャスティング最高」と反響が寄せられた。
また同作には、DAIGOの妻で女優の北川景子がトキの実母・雨清水タエ役で出演していることから「夫婦で同じ朝ドラに出演！素敵」「夫婦揃ってすごい」「おタエ様に会わせたい」「夫婦共演シーンも見たかったな」などの声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」“やぶ医者”演じた47歳タレント
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」医者役で登場した人物に注目集まる
イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、フィリピンに行って滞在記を書いてみないかと誘われたヘブン。トキへの英語のトレーニングにも力が入るが、トキの英語はなかなか上達しなかった。そんな中、トキが体調不良で突然倒れてしまう。医者に診てもらうことになったが、ナレーションで「やぶ医者」と紹介されたその医者は「ただの貧血」と診断し「静養と滋養のつくものをとること」と告げると、さっさと帰っていった。
今回、医者の薮井役で登場したのは、ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGO。出演時間は40秒程度だったが、視聴者からは「DAIGOさん！？」「いきなりきた」「別人みたい」「全然気づかなかった」「前髪上げてるの新鮮」「イケメン医師が似合ってる」「キャスティング最高」と反響が寄せられた。
また同作には、DAIGOの妻で女優の北川景子がトキの実母・雨清水タエ役で出演していることから「夫婦で同じ朝ドラに出演！素敵」「夫婦揃ってすごい」「おタエ様に会わせたい」「夫婦共演シーンも見たかったな」などの声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】