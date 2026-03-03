両国国技館の地下にあるのは”焼き鳥工場”!?…”1場所5万本”生産される焼き鳥が角界で愛されるワケ

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

国技館の名物焼き鳥

日中から桟敷で一杯やりながらの大相撲観戦。国技館名物の最高のつまみが、焼き鳥だ。地面に手をついたら力士は負け。2本足の鳥は手をつかない。つまり、負けない。そんな験担ぎから角界では鶏肉が愛されている。

焼きたてのうまい焼き鳥は世の中にいくらでもあるが、冷えた状態で比べたら、私は国技館の焼き鳥が世界一うまいと思う。

正肉3本とつくね2本が入った小箱が750円。その味は--。

しこっとした歯ごたえで、秘伝のタレを四度も漬け焼きした芳ばしい香りが、ふわーっと鼻に抜ける。かみしめると、じゅわっ、じゅわっと、うまみがしみ出す。ビールとやると、たまらない。

この焼き鳥、実は国技館の自家製。国技館の地下には「焼き鳥工場」があり、1場所平均5万本を朝の5時から焼き続けている。

国技館が隅田川の対岸の蔵前にあったころ、焼き鳥は20軒の相撲茶屋がそれぞれ自前の味付けで炭火焼きしていた。煙が風に乗り、両国でもいい香りが漂っていたという。

元AKB48も愛してやまない味

国技館には毎日、業者から竹串に刺さった状態で、肉とつくねが届く。1ケースに350本。これを1本1本、機械のクリップのような部分につるしていく。つるされた串は次々と流れていき、タレをくぐり、バーナーで焼かれる。この漬け焼きを四度繰り返し、最後にタレのプールに落とす。350本の焼き上げ時間は15分。焼き上がったら別のプールに移し、さらに10〜12分漬け込む。こうして焼き上げた焼き鳥を箱に詰め、茶屋や売店に配達している。

調理を取り仕切っている「国技館サービス」の部署名は、ズバリ、「焼き鳥部」。約50人が朝から大忙しで働いている。

タレは、もちろん秘伝。初代責任者の小沢幸吉さんが生み出した逸品は、塚田幸男さんに受け継がれ、いまは岩瀬昇さんが守っている。

この味を愛してやまないのが、相撲好きで知られる俳優で元AKB48メンバーの田名部生来さん。先輩メンバーのバースデーイベントに顔を出さず、国技館で相撲を観戦しながら飲んでいたほどの相撲好きで酒好きだ。以前、私にこう語ってくれた。

「国技館焼き鳥とビールは、最強の組み合わせです。あの焼き鳥さえあれば、ビール5本はイケます」

かつては国技館で行われる本場所中だけの楽しみだったが、10年ほど前から、JRの東京、上野、新宿、大宮などの駅弁屋で売られるようになった。だまされたと思って、試してください。本当に、冷めてもうまいですから。

ただ、「家で食べてもおいしいけど、国技館で食べて飲むのがいいんですよ」と田名部さん。

