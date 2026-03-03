会社員のロッテンマイヤーさんの漫画「アカウントを乗っ取られてるっぽい人から来たDM」が、Xで話題となっています。

Xで相互フォローしている人から気になるDMが来ました。それはどうやら…という内容で、読者からは「怖い」「5万％乗っ取りですね」「私にも来たことあります」などの声が上がっています。

「何かしてしまった？」焦りながら返信した結果…

ロッテンマイヤーさんは、Xやpixivで作品を発表しています。ロッテンマイヤーさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ロッテンマイヤーさん「大学を卒業してからです。当時の自分は謎に自信満々だったので、描いた漫画を出版社に持ち込んだりしていました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ロッテンマイヤーさん「こういうDMが来たときの出来事を、とりあえず日記漫画として記録する意味で描きました」

Q.このDMを受け取ったとき、最初はどんな気持ちでしたか。

ロッテンマイヤーさん「1通目の『大切なことをお尋ねしたいのですが？』というDMを受け取ったときは、『自分の投稿で何か不快な思いをさせてしまったのか』と思い、かなりビビりながら返信しました」

Q.この後はどうなったのでしょうか。

ロッテンマイヤーさん「『VISAカードのお金をだまし取った詐欺師が、あなたと全く同じXのユーザー名と写真を使っていたんです』というDMが来たので、これは詐欺だと確信して逆に安心しました。このDMには返信しなかったので、やりとりはここで終わっています」

Q.こういったことは初めてだったのでしょうか。

ロッテンマイヤーさん「これが初めてでした。しかし『こんにちは、今忙しいですか？』から始まるDMが、別の相互フォローの方からも届いたので、『もしかしたらはやっているのかもしれないな…』と思いました」

Q.今回のことをきっかけに、セキュリティ面で見直したことはありますか。

ロッテンマイヤーさん「『自分も乗っ取り被害に遭う可能性があるんだな…』という危惧は覚えたんですが、そこから何をすればいいのか分からず…。何もできていない状態です」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ロッテンマイヤーさん「『完全に乗っ取りですね』『怖い』などのコメントが多かったです。『鏡に向かって、“お前は本当に俺か？”みたいな感じで怖い』という別角度からのコメントもあり、『それは確かに！』と思いました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

ロッテンマイヤーさん「日常の些細（ささい）な出来事から人生の大きな転換点まで、できるだけ日記漫画として描き残していけたらいいなと思っています」