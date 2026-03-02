THE RAMPAGE長谷川慎、イベント駆けつけたメンバーに感謝 RIKU＆浦川翔平は“最終話視聴”を約束「まこっちゃんちで」【顔のない患者-救うか、裁くか-】
【モデルプレス＝2026/03/02】THE RAMPAGEの長谷川慎が3月2日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催されたカンテレ×FODドラマ枠「顔のない患者-救うか、裁くか-」（毎週木曜0時15分〜／フジテレビ：毎週木曜0時45分〜）のSPドラマイベント「顔のない患者-救うか、裁くか- タイムリミット直前！都築先生の緊急カンファレンス」に出席。イベントに駆けつけたTHE RAMPAGEメンバーへ感謝を伝えた。
【写真】THE RAMPAGE、長谷川慎主演ドラマイベントに揃って登場
本作は、医師である主人公が「愛する人を救うために、他人を殺せるか」という究極の命題に直面し、極限まで追い込まれていくノンストップ・ヒューマンサスペンス。今作が連続ドラマ“初単独主演”となる長谷川が、主人公の医師・都築亮を演じる。同イベントには、井上想良、樋口日奈、曽田陵介、梅舟惟永、遊井亮子、飯田基祐、Arche、THE RAMPAGEのメンバーも出席した。
イベント後の囲み取材には、長谷川、井上、樋口、曽田、THE RAMPAGEのRIKUと浦川翔平が出席。長谷川は「僕らは映像の中だけで生きていたので、こうしてリアルにファンの皆さんが来て、実際にファンの方々の熱を直接受けることができて、本当に嬉しかったです」と感想を口に。「そして僕が所属するTHE RAMPAGEも駆けつけてくれて大盛り上がりだったので、本当に今日は素晴らしいイベントになったと思います。ありがとうございました」とメンバーに感謝した。
RIKUは「うちの慎が主演を務めるドラマということで、第1話はリアタイしました」と本作第1話のリアルタイム視聴を告白。さらに「最新話が放送されるたびに合間にチェックして、感想をいつもまこっちゃんに伝えるというのがここ数ヶ月の流れなんです」と続けると、「本当にこの場に呼んでいただけて感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをあらわにした。
浦川は「亮ちゃん（長谷川演じる都築）のおかげで皆さんにもお会いできましたし、こういうイベントにも出れたので本当にありがとうございます」としみじみ。「亮ちゃん（＝長谷川）とは結構プライベートでも一緒にいるんですけど、常々『自分がやる作品でTHE RAMPAGEに還元して楽曲とか主題歌をやりたいんだ』というのをずっとずっと言ってて。去年もずっと隣で言ってた」と明かすと、「それをちゃんと有言実行じゃないですけど、こうやって具現化して、皆さんと一緒に作品をやって『JUST ALIVE』という楽曲が生まれ、THE RAMPAGEに還元してるという彼のパワーというか巻き込み力というか、それがすごい今日のイベントも見てて、ずっと先頭に立って引っ張ってる感じが心強いなというか、頼もしいなと思いました」と絶賛した。
さらに、浦川は「私ももっと頑張らなければと思いましたけど、作品とかやってないんでどうしようもないんですけどね！」と笑いを誘いつつ、「THE RAMPAGEにもっと還元できるように僕も頑張ろうという刺激をもらいました」と語った。
長谷川のパフォーマンスに対する感想を求められた樋口は「すごかったです！」と称賛。井上が「『誰？』というくらいドラマの役と全然違う」と言うと、曽田も「俺、聞いたもんね。『あれ、まこっちゃん？』って」とドラマ現場との違いに驚いたことを打ち明け、長谷川は「そんな変わってました？」と笑っていた。
終わりには長谷川が「僕、まだ最終話見てないんですよ。データはいただいたんですけど」と明かすと、「僕のこだわりがあって、なるべく視聴者さんと同じスピードで見たくて。先に最終話を見ようと思ったんですけど、まだ」とあえて放送前には最終話を見ていないことを報告。すると同作のファンであるというRIKUが「最終話一緒に見ようぜ！」とアピール。浦川が「僕も行きたいな！」と反応すると、RIKUは「深夜に3人で、まこっちゃんちで！」と応じ、浦川は「スケカク、スケカク！スケジュール確保しなきゃ！」とハイテンションだった。（modelpress編集部）
◆長谷川慎、THE RAMPAGEメンバーに感謝
