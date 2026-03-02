妊娠中に性欲が増すのは異常？「ネットの情報に惑わされないで」助産師が説く母体のメカニズムと夫婦の営み
YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「妊娠中だけど性欲が出てきた・・・どうしたらいいの？」と題した動画を公開。妊娠中に性欲が増すことへの戸惑いや、パートナーとの関係、自慰行為（マスターベーション）の是非について、助産師のHISAKOさんが医学的見解と自身の経験を基に解説した。
動画は、妊娠9週の女性から寄せられた「性欲が出てきてしまい、どうすればいいか分からない」という悩み相談から始まる。HISAKOさんはまず、妊娠によって性欲が増減するのはホルモンバランスや個人の資質によるものであり、どちらも自然なことだと説明。その上で、「基本的に妊娠したからといって、セックスやマスターベーションを我慢する必要は全然ありません」と断言した。医師から切迫流産や切迫早産などの診断を受け、安静の指示が出ていない限り、行為自体が胎児に悪影響を及ぼすことはないという。HISAKOさんは受精卵が子宮内膜に潜り込む様子を「ものすごい根っこを張ってしがみつく」と表現し、少々のことでは剥がれない生命力の強さを強調した。
また、パートナーとの関係性についても言及。妻の体を気遣うあまり夫が誘えなくなるケースがあることを指摘し、「言葉で言わないと自分の気持ちって相手に伝わりませんから」と、夫婦間で現在の体調や気持ちを言語化して共有することの重要性を説いた。
さらにHISAKOさんは、妊婦のマスターベーションについて「心の安定」という観点から独自の視点を提示する。多くの女性がパートナーとのセックスよりも自慰行為の方がオーガズムを感じやすいとし、その際に起きる子宮収縮についても「そんなことで人間の赤ちゃんがどうにかなることはない」と説明。自身も第12子を妊娠中（動画公開当時）であり、行為後にお腹が張る経験を明かしつつ、しばらく横になれば治まると語った。その上で、つわりや身体の変化でストレスが溜まりやすい妊娠中だからこそ、自慰行為を通じて「体の感覚に意識を寄せていく」ことが、体と心のバランスを取るために有効であると解説した。
最後にHISAKOさんは、器具による過度な刺激や感染症には注意が必要としつつ、「ソフトタッチで優しく」行うことを推奨。妊娠中の性欲は決して恥ずかしいことではなく、健全な妊婦の姿であると結論付けた。
