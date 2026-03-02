小学館主催で明日3日開催予定だったイベント「Oggi LIVE」が中止となることが2日、分かった。同社刊行の女性ファッション誌「Oggi」の公式サイトなどで発表された。小学館を巡っては、同社の漫画配信アプリ「マンガワン」において、性加害で逮捕歴のある漫画家が別名義で新連載をスタートさせていたとして、一連の対応が物議を醸している。

同サイトで「明日2026年3月3日(火)に開催を予定しておりました『Oggi LIVE』につきまして、公演主催者である弊社・小学館の都合により、開催を中止させていただくことになりました」と報告。「本公演に多大なるご協力いただきました皆様に、直前にこのようなご案内となりましたこと心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」と謝罪した。

同イベントは「素敵な音楽と料理が堪能できるプレミアムな夜」と題し、都内で開催することを発表していた。ゲストにシンガーソングライターのSIRUPを招く予定だったが、SIRUPの公式サイトやSNSなどでもイベントの開催中止が発表となった。

小学館を巡っては、同社の漫画配信アプリ「マンガワン」において、2020年に性加害で逮捕歴がある漫画家が、22年に別名義で新連載をスタートさせていた事案が発覚した。

「マンガワン」編集部は2月27日、漫画「常人仮面」の原作者・一路一氏は、2020年に児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で罰金30万円の略式命令を受け、当時連載中だった「堕天作戦」が休載になった山本章一氏と同一人物であると発表。22年に「一路一」のペンネームで新連載「常人仮面」がスタートしたことについて「原作者の起用判断および確認体制に問題があった」と認め、「常人仮面」の配信中止と単行本の出荷停止を発表した。

小学館も28日に「性加害、性搾取、あらゆる人権侵害は決して許されるものではありません。今回、『常人仮面』につきまして、原作者の起用判断および確認体制に重大な瑕疵があったため、配信を停止し、単行本の出荷を停止いたしました」と報告。「会社として管理監督責任を問われる重大な事案であり、人権・コンプライアンス意識の欠如があったと認識しております」とし、弁護士を加えた調査委員会を立ち上げると発表した。

また、1日には3日に予定していた「第71回小学館漫画賞贈賞式」を延期すると発表した。