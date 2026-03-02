クラシック・プーと仲間たちの型押しがアクセント！ベルメゾン ディズニー「本革長財布」ダコタ
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、開くたびに内生地のアートに癒される、ディズニーデザイン「本革長財布」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「本革長財布」クラシック・プー【Dakota（ダコタ）】
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：32,800円（税込）
サイズ：約20×10×2.5cm
素材：牛革
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
本革ならではの質感を活かしたアイテムを取り扱っているブランド「ダコタ」とコラボレーションした「クラシック・プー」デザインの長財布。
大人っぽい色合いと、シンプルな型押しデザインなので世代問わず長く使うことができます。
前面の下部には「クラシック・プー」と「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」の型押しが施され、さりげないポイントに！
みんなでハチを眺めている姿にほっこりとします。
裏面は無地で。
そしてファスナーの引き手にもレザーが使われています。
＜素材アップ＞
使うほどに味わいを増す本革素材を使用。
本革レザーなので手になじみ、愛着もわいてきます☆
＜オープン時＞
ファスナー開閉で、中には札入れが2室、小銭入れが1室（2室）にカードケースが16室、ポケットが4室ついています。
さらに内生地にもこだわりが◎
内生地は「クラシック・プー」と葉っぱやお花の総柄デザインになっています。
カードケースは16枚収納可能で使いやすさもバッチリ。
開くたびに内生地のアートに癒される、ディズニーデザイン「本革長財布」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
