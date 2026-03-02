白熱ダービーを制したのは首位アーセナル！ 指揮官は自軍選手に加えてチェルシーに賛辞「彼らも称えたい」
現地３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節で、ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルは、チェルシーとホームで対戦した。
21分にウィリアム・サリバが先制点を挙げた後、45＋２分に同点弾を浴びるも、66分にユリエン・ティンベルが決勝点を奪い、２−１でタイムアップ。白熱のロンドン・ダービーを制し、首位をキープした。
クラブの公式サイトによると、アルテタ監督は「大きな勝利だった。試合の大部分、そしてトップチーム相手に見せたパフォーマンスに非常に満足している」と語った。
この試合、チームは前半終了間際に追いつかれた。指揮官は「我々が失点したタイミングは大きな打撃だったが、選手たちは感情的に上手く反応できた。前半は完全に支配していたが、決定的な差はなかった」と振り返った。
後半は相手選手が退場し、数的優位な時間帯もあったが、均衡した展開に。アルテタ監督は相手の奮闘を称えつつ、こう総括した。
「後半は、より拮抗した試合となり、我々にも彼ら（チェルシー）にも優位な時間帯があった。私たちが先制点を奪い、相手が10人になった後は優位に立てると思っていたが、そうはならなかった。彼らの戦いぶりも称えたい。だが全体としては、重要な試合だったので、とても満足している。このようなビッグゲームに勝つのは非常に難しい。選手たちがこれほど一貫して素晴らしい働きをしていることに、心から賛辞を送りたい」
次節は４日にアウェーでブライトンと相まみえる。スペイン人指揮官は「今はしっかり回復し、エネルギーを維持するのが重要だ。水曜日には、また大きな試合が控えている。準備を整えよう」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
