900や1000のダウンサイズでも600の拡大でもない、初の750cc専用設計が狙った真っ正直なピュアスポーツ！

1986年、カワサキからスーパースポーツの車名に定番だったGPZを使わない、「GPX」シリーズのGPX750Rが登場した。

なぜGPXの新しいカテゴリーをスタートさせたのか、そこがいかにもカワサキらしい。

当時スポーツバイクの進化がレーシーな方向へ偏り過ぎ、過剰に大きく重い、パワーも手に負えないなどすべてにtoo mutchな傾向にあり、堅実なツーリングだったり唯々走りを楽しみたいファンは、600ccクラスに留まっているしかなかった。

そんなヨーロッパユーザーの、ミドルクラスからレーシーではないビッグバイクへステップアップしたいニーズに応えようというのだ。

しかしカワサキには日本国内向けに900ccや1000ccから排気量だけ縮小したモデルか、600ccをベースに750cc近くまでスケールアップした例ばかりで、初めから750ccのニーズに的を絞った機種はなかった。

そこで750cc専用にエンジンから車体まですべてを新たに開発、ジャストサイズのピュアスポーツを目標に、開発スタッフにいわせれば「極くフツーのスポーツバイクを真っ正直につくりたかった」という、ユーザーに寄り添うカワサキらしい思いと取り組んだ意欲作となったのだ。

スリムでコンパクトを最優先して開発したDOHC16バルブ4気筒は、エンジンの幅が420mmでNinja系より31mm狭く、シリンダーピッチ（間隔）は両外側の１番と４番との間で280mmと当時の750ccで最小、キャブレターもこれに準じてピッチが狭く、GPZ400Rより僅か2mm広いだけというコンパクトさだ。

ただシリンダーの上、燃焼室から動弁系を収めるシリンダーヘッドだけは高くそびえたカタチをしている。

これはバルブの挟み角を30°と立てて、燃焼室をフラットでコンパクトに設計、ボア径も68mm（ストロークは51.5mm）と小さくした燃焼効率優先の設定のため。

気筒あたり4バルブのカム駆動は、超コンパクトなロッカーを介しそれぞれにカムがダイレクトに押すレーシングエンジン並みのメカニズムで、14,500rpmまで回せる（レッドゾーンは11,000rpmで実際の点火カットは12,200rpm）ポテンシャルが与えられた。

因みに748ccのパワーは輸出用で106PSだが、国内仕様は自主規制値の77PS/9,000rpmで7.0kgm/6,500rpmとスペック表記されている。

エンジンをスリム化する手段として、ACG（発電機）はシリンダー背面に設置しているが、この駆動はギヤではなく何とVベルト。

２輪スポーツバイクではそれまで例がなかったが、このおかげでギヤ騒音が無くなっただけでなく、レース用にチューンした場合に高回転での負荷の少ない減速比へと簡単に変えられるメリットもある。

乾燥重量は195kgで、0-400mは11.2secと俊足。

ホイールベースも1,460mmで適度にクイック過ぎず安心感のあるスポーツライディングを意識した設定となっている。

この走りを支えるフレームは、メインがスチールパイプのダブルクレードル。

スポーツライディングするならアルミとイメージしがちだが、カワサキは走るシチュエーションを考えると、運動性と剛性とのバランスがこのクラスだとアルミ素材で必要な剛性を得ようとすると却って重く大きくなってしまうため、敢えて高張力鋼管のパイプフレームを採用、僅か11.5kgに収めている。

ただサブフレームはアルミ製で1.5kgしかない。黒くペイントされているのでそれとわかりにくいが、剛性を必要としないのと重心から遠い位置は軽量化が優れたハンドリングに功を奏することからアルミ角パイプにするという懲りようだ。

また足回りでもフロントフォークのアンチノーズダイブ機構に電気式応答型を採用、それまでのフォークが沈んだ動きで圧縮側減衰力を強めるのに対し、ブレーキレバーに触れたタイミングから圧縮側減衰力を強めておくので、効果としてはより姿勢変化が起きにくい設定だ。

こうして750cc専用設計を貫いた仕様とあって、ベテランが多い750cc乗りには当然の高い評価を得ていた。

さらにカウル内を通過する冷却風の排出を意識したデザインなど、ユーザー側に立ったキメ細やかな配慮が多く見うけられるのもこのモデルの良さでもある。

とはいえ国内の750cc需要は限られる。予想していたことだが、それほど販売台数も稼げず、ベストハンドリングと絶賛されながら短命に終わってしまった。

実は世界的にもリッターバイクが900ccなど、ややスケールダウンして軽量コンパクト化を進めたり、600ccクラスも650～700ccへとサイズアップする動きもあり、全体にオーバーラップした部分が拡がって750cc専用設計という潔さが薄れる傾向に埋没しがちだったのも否めない。

ただ走行距離の長いツーリングを好むファンには、扱いやすく安心できて、ワインディングではハンドリングの醍醐味を楽しめるバイクとして、カワサキファンを地道に増やし続ける存在だったことも確かだ。

いかにも真面目に750cc専用設計に取り組み、その妥協しない姿勢が生み出した絶妙なハンドリングは忘れられない。

センセーショナルな話題にはならなかったが、目立たないながら間違いなく名車の1台である。

