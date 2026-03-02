『論理的思考とは何か』（岩波新書）で第34回山本七平賞を受賞した渡邉雅子さんは、アメリカ留学時代に小論文（エッセイ）を提出するたび、「評価不能」と突き返されて衝撃を受けた。しかし、アメリカ式のエッセイ構造を学ぶと評価が様変わりしたという。渡邉さんが「論理の型」の違いに気がついた経緯を語った。

「論理的である」とはそもそも何を意味するのか――「論理は普遍的に通用する」、つまり「論理的思考が存在するとすれば、世界的に通用する」と思われがちですが、実は「論理的であるかどうか」の基準は「文化」によって大きく異なるのです。

〈こう述べるのは、名古屋大学教授の渡邉雅子氏だ。ベストセラーとなり、第34回山本七平賞を受賞した著書『論理的思考とは何か』（岩波新書）は、各国の作文教育に注目することで「文化＝思考の型」（アメリカ＝経済的論理の重視、フランス＝政治的論理の重視、イラン＝法的論理の重視、日本＝社会的論理の重視）を明らかにし、「日本語は曖昧で、日本人は論理的に考えることが苦手である」という偏見を覆した。渡邉氏の目からウロコの研究は、学生だけでなく大人にとっても、文章の型（＝思考の型）を自覚し、これを磨く上で多くのヒントに満ちている。〉

渡邉雅子氏（本人提供）

アメリカ式エッセイの型

「論理的思考は『ひとつ』ではない」と気づいた最初のきっかけは、アメリカの大学に留学して、エッセイと呼ばれる小論文を提出した時です。「評点不可能」と赤ペンで書かれて突き返された時の“衝撃”は今でも忘れられません。その後、どんなに丁寧に書き直しても、「何を言っているか分からない」「もっと説明しなさい」と返され続けました。

そんなある時、大学の授業で「エッセイの書き方」を学んだのです。いったんアメリカ式エッセイの構造に則って書き直すと、評価が三段跳びでよくなりました。これが私にとって、さらなる“衝撃”でした。

というのも、この間、英語が急に上達したわけでも知識が格段に増えたわけでもなかったからです。なのに、型に沿って書いただけで、こんなにも成績が上がる。それまで重要だと思っていたことは書く必要がなくなり、すると、最も重要であるはずの「結論」も変わってしまう。こんな不思議な体験をしました。

日本人は「そして、それから、そして…」

当時、エッセイの教員に「日本人のエッセイとアメリカ人のエッセイはどこが違いますか？」と尋ねてみた時のこともよく覚えています。

「そう言えば、日本人は、『And then, and then, and then（そして、それから、そして）』と、これが起こって、これが起こって、これが起こって……と出来事を時系列的に、並列的につなぐけれども、アメリカ人は、『Why, because（なぜ？なぜならば）』と理由と説明を因果関係的につなぐ。アメリカの家庭では、『あなたは何がやりたいの？』『私はこれをやりたい』『なぜなら……』と、もう3歳にもなれば、こういうやりとりを親子間でしているから。確かに日本人はそういう書き方をしないね」

こう言われた時も雷に打たれたような“衝撃”でした。この時に掴めた“文化の違い”が、そのまま私の研究テーマとなり、それから飽きもせず40年近くも比較文化研究を続けています。つまり、「思考の型」は文化や社会によって異なり、それは「作文の構造」によって培われ、それぞれの教育の過程で身につけられるものだ、というのが私の“発見”だったのです。

「作文教育」に注目した私は、『納得の構造――思考表現スタイルの日米比較』（岩波現代文庫）という本で、日本とアメリカの子供たちが同じ絵（四コマ漫画）を見て、どのように説明し理由づけるかの違いを明らかにしました。

（渡邉 雅子／文藝春秋 2026年3月号）