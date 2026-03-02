手取り17.4万円、趣味の品を売って食いつなぐ50代男性　「年収500万円」求人に挑戦「年齢的にも通れば奇跡」

現在の苦しい境遇を何としてでも打開したい――。投稿を寄せた50代男性（奈良県／年収250万円）は、現在の手取り額が17.4万円。日々の生活を支えるため、かつての蓄えを削るような工夫を強いられているが、最近、動きがあったという。

男性は現在の暮らしぶりについて、「以前趣味で集めたものがあるので、毎月それを売って生活しています」と明かす。かつての情熱の対象を生活費に変えて何とかやりくりしているようだ。

相続した持ち家で凌ぐも「毎年の固定資産税に頭が痛い」

住居については、「家が相続した持ち家でローンが無いため、何とか生活しています」という。住居費の負担が軽いのは救いだが、「毎年の固定資産税など頭が痛いです」とも書いている。たとえローンがなくとも、手取り17万円台となると、固定資産税などのまとまった支出がきつい。

そんな男性だが、現在は大きな転機を迎えようとしている。年収500万円という、現在の倍近い待遇の会社を受けているのだ。

書類選考と最初の面接は突破したようで、「二次面接まで進みました」と明かす。しかし、楽観視はしていない。

「年齢的にも通れば奇跡です」

50代のタイミングで、年収倍増を達成できるか。仮にダメだったとしても、二次面接まで行ったということであれば他の企業でも勝機はありそうだ。

