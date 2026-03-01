県内各地の公立高校で卒業式が行われる中、呉市の音戸高校では芸能人からのビデオレターがサプライズで上映されました。

音戸高校では２２人の卒業生が門出の日を迎えました。

「広島県立音戸高校の皆さんご卒業おめでとうございます」

音戸高校の卒業生にメッセージを送ったのは俳優の有村架純さんです。

有村さんのビデオレター「卒業は先生や仲間への感謝、この日まで見守ってくれた家族への想い、未来への願いが込められる特別な時間です。この学校での生活もあとわずかですが、今日みなさんがこうして迎えた節目の日だからこそ、心に浮かぶ“大切な想いが”みなさんの大切な人にぜんぶとどきますように、そしてその先に待っている素敵な未来を私も応援しています」

このビデオレターは携帯通信大手のａｕが卒業を迎える学生を応援しようと企画したもので、全国約１００校の応募の中から選ばれた１０校に届けられました。

音戸高校卒業生「こんな有名な方から卒業のお祝いをもらうと思っていなくて、感謝でいっぱい」「３年間という短い時間でしたが、最後に一番いい思い出ができた」

突然のサプライズに卒業生は驚いた様子でしたが特別な卒業式となったようです。