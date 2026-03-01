ノースショアの人気シュリンプをアラモアナセンターで

ハワイの代表的なグルメのひとつ「ガーリックシュリンプ」。特にノースショアにはいくつものシュリンプトラックがあり、名物のシュリンププレートを求めて多くの旅行者が訪れます。

中でも人気なのが「フミズ・カフク・シュリンプ」。以前はノースショアのカフクというエリアに店舗がありましたが、惜しまれてクローズした後、なんと2025年5月にアラモアナセンター内のフードコート「マカイマーケット」に移転オープン！ さらに便利にあの味が楽しめるようになったと、ローカルの間でも大きな話題になっています。

アラモアナセンターといえば、ハワイ最大級のオープンエア・ショッピングモール。ワイキキからなら車で15分程度。The Busでも乗り換えなしで到着、各社トロリーなども多数走っているのでアクセスがいいんですよね。

その1階にあるマカイマーケットは、明るくスケールの大きなフードコート。旅行者はもちろんローカルにも愛されるカジュアルなグルメスポットとして知られます。ハワイはもちろん、アメリカ本土やアジア各国など世界の味が集合していて、ハワイらしい“多文化フード”の縮図ともいえる場所。困った時、選択の幅が広いのも魅力です。



伝統レシピのガーリックソースは自慢のおいしさ

「オリジナル・ガーリックバター・シュリンプ」（$19.95）

そんなアラモアナセンターに登場したフミズのおすすめメニューは、やっぱり「オリジナル・ガーリックバター・シュリンプ」です。カフクにあったフミズのオーナーから引き継いだ伝統のレシピを忠実に守って作られるガーリックシュリンプ。毎日、新鮮な生のガーリックをたっぷり使って、ガーリックバターのベースを作っているというこだわり派。ガーリックパウダーなどは一切使っていないそうです。

また、オーダーを受けてから調理するので、できたて熱々の一皿が楽しめるのも魅力。ガーリックバターが一匹ずつのエビにしっかり絡むように、ていねいに調理されています。「フレッシュで熱々、一番おいしい状態のシュリンプを提供することにこだわっています。ぜひご来店ください」と現オーナーのベンさん。ふっくら炊き立ての2スクープのライスといっしょに、豪快にどうぞ。

また、「急ぎの時に、ぱっとシュリンプだけを購入したい」というニーズにも応えるため、店頭のカウンターに専用のケースも置かれています。でき上がったシュリンプがケース内で温められた状態で並んでいるので、待たずに購入することが可能です。

「ソルト＆ペッパー・シュリンプ」（$14.50）

ここで特に人気なのが、「ソルト＆ペッパー・シュリンプ」。ぱりっと香ばしいシュリンプは、ちょっとしたスナック感覚で食べるのにもぴったりです。もちろん、ライスを追加でオーダーすることもできるので、急いでいる時のお弁当のような感じで利用するローカルも多いんですって。

どのメニューも、シュリンプのサイズが大きめなのが特徴。サイズや品質にこだわった素材を世界中から探し、仕入れているのだそう。フミズならではのこだわりのおかげで、プリプリでサイズの大きなシュリンプを安定して食べられるんですね。ありがたい！



斬新な新メニューも登場！ 気軽に楽しもう

「スイートチリ・シュリンプ」（$21.95）

伝統のオリジナルフレーバー以外に、ベンさんたちが新たに作り上げたメニューもいろいろ。新作の「スイートチリ・シュリンプ」は、甘辛いソースがエビにしっかり絡んだ極上の味。「エビチリ」のような味わいですが、身の詰まった大きめシュリンプなので食べ応えがあって満足感がすごいんです。

ライスにソースがじゅわっと染み込んでいるのもたまりません。食欲をそそる香りと旨味を、ぜひ味わってみて！

「リリコイ・レモン・シュリンプ」（$21.95）

斬新なアイデアが光るのが「リリコイ・レモン・シュリンプ」。柑橘系のリリコイとレモンが香るさわやかなシュリンプは、なんと冷製。冷たくてさっぱりした一皿は、暑いハワイにぴったりです。

パッションフルーツ（リリコイ）のピュレとレモン、醤油、ハーブ、ハチミツ、野菜などを贅沢に使った「自家製マリネソース」にじっくり漬け込んだ、ちょっと甘酸っぱい味わいが絶妙。ほかではなかなか食べられない、ここだけの冷製シュリンププレート。こちらも一度試してみていただきたいおいしさです。

店頭では、試食もできるようになっています。あれこれ味見をして、お気に入りのフレーバーを見つけるのも楽しい！ただし、サンプリングの有無やフレーバーはタイミングによって変わるので、ご了承くださいね。

できたて熱々のシュリンププレートがアラモアナで食べられるのは、とても幸せですよね。店頭で買える、ハワイ・ローカルブランド「ハワイアンソーダ・カンパニー」のソーダなども、シュリンプとの相性バツグンなのでお試しあれ。

マカイマーケット内にはほかにもドリンクやデザートの店舗がずらり。お好きなものをセレクトして、一緒に食べたり飲んだりできます。カジュアルに、便利に、お好きなスタイルで、ハワイ名物のガーリックシュリンプを楽しめます。もちろん、テイクアウトしてホテルのお部屋や公園、ビーチなどで食べるのもおすすめですよ。



■フミズ・カフク・シュリンプ

住所：アラモアナセンター マカイマーケット内

TEL：808-897-9865

営業時間：10〜20時

定休日：なし



Text：るるぶ情報版（海外）編集部

Photo：Taku Miyazawa



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

