iPhoneユーザーの皆さん、そろそろ新しいアップデートの準備が必要かもしれません。Appleが「iOS 26.3」のリリース候補版（RC）を公開しました。

これは、大きなバグが見つからなければそのまま一般公開される、いわば「最終予行演習」の状態です。

今回のアップデートは、劇的な変化こそないものの、私たちのスマホライフを地味に、でも確実に変えてくれる機能が含まれています。

特に「乗り換え」を検討している人や、プライバシーに敏感なビジネスパーソンにとっては見逃せない内容です。

1. Androidへの「脱出」が驚くほど簡単に

今回、最も注目すべきはAppleとGoogleが手を取り合ったことです。設定画面の「iPhoneを転送またはリセット」の中に、新しい「Androidへ転送」というオプションが登場しました。

iPhoneをAndroid端末に近づけるだけでOK。写真、メッセージ、メモ、アプリなどのデータを直接転送可能。ただし、ヘルスケアデータやBluetooth設定、ロックされたメモなどは対象外。

「一度iPhoneを使ったら抜け出せない」というこれまでの常識が、少しずつ変わりつつあります。

2. 「だいたいの場所」だけを伝えるプライバシー保護

iOS 26.3では、自分の正確な位置情報を通信事業者に教えないようにする「正確な位置情報を制限」機能が追加されました。

たとえば、「今どの街にいるか」は伝えても、「どの通りのどの家にいるか」までは特定させないという設定です。

現時点では米国のBoost Mobileユーザーかつ特定の最新モデル（iPhone Airなど）に限定された機能ですが、将来的に日本のキャリアでも導入されれば、プライバシー保護の強力な味方になるはずです。

3. EUが後押しする「Appleの鎖国」の終わり

Appleの強力な囲い込みに、EUの規制が風穴を開けました。EU圏内のユーザー限定ではありますが、以下の興味深い機能が追加されます。

通知の転送: Apple Watch以外のスマートウォッチにもiPhoneの通知を飛ばせるようになります。クイックペアリング: 他社製のアクセサリでも、AirPodsのように「近づけるだけで接続」が可能になります。

Appleが「自社製品だけで完結させたい」という本音を抑え、他社デバイスとの共存を選び始めた（選ばざるを得なくなった）象徴的な変化と言えるでしょう。

4. UIの細かな整理整頓

壁紙の設定画面でも、小さな「お片付け」が行われました。これまでセットにされていた「天気」と「アストロノミー（天体）」が独立したカテゴリーに分けられています。

「天気」カテゴリーには3つのプリセットが用意され、フォントやウィジェットのカスタマイズがより分かりやすくなりました。

毎日目にする画面だからこそ、こうした細かな整理は地味に嬉しいポイントですよね。

5. アップデート前に知っておきたい「ベータ版」のリスク

iOS 26.3は間もなく正式リリースされますが、今すぐベータプログラムで試したいという方は、以下の点に注意してください。

バグの可能性: 最終段階とはいえ、アプリが落ちたりバッテリーの減りが早かったりするリスクはゼロではありません。バックアップは必須: 万が一データが消えても泣かないように、PCやMacにフルバックアップを取ってから挑戦するのが鉄則です。

ここを押さえてから、アップデートするようにしましょう。

