相模原vs山形 スタメン発表
[3.1 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節](ギオンス)
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 5 加藤大育
DF 16 高野遼
DF 19 沖田空
DF 37 山内琳太郎
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 7 棚橋尭士
MF 8 神戸康輔
MF 15 前田泰良
FW 9 佐々木快
控え
GK 22 杉本大地
DF 2 綿引康
DF 18 三鬼海
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 23 田鎖勇作
MF 24 杉本蓮
FW 11 武藤雄樹
FW 14 安藤翼
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 7 中村亮太朗
MF 17 寺山翼
MF 25 國分伸太郎
FW 10 氣田亮真
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
FW 24 平賀大空
控え
GK 45 渋谷飛翔
DF 13 野嶽寛也
DF 22 城和隼颯
DF 29 相馬丞
MF 14 柳町魁耀
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 88 タリソン・アウベス
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
