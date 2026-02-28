犬が飼い主を「嫌い」と思っているときに見せるサイン5選

大好きな愛犬に嫌われるのは悲しいものですが、その事実に早く気づくことが、関係を修復するための第一歩になります。まずは、犬が飼い主さんを「嫌い」と思っているときに見せるサインを知ることから始めましょう。ここでは、代表的な5つのサインをご紹介します。

1.目を合わせない

犬は大好きな人には、穏やかな表情で目を見つめて、愛情を伝えます。一方で、「関わりたくない」「不安だ」と感じている相手に対しては、目を合わせようとしません。もし目が合ったとしても、気まずそうにすぐに目をそらしてしまいます。

そのため、飼い主さんが愛犬を呼んだり見つめたりしても、目を合わせてくれなかったり、すぐにそらされたりすることが多いのであれば、嫌われてしまっている可能性があります。

2.自分の鼻を舐めたり、あくびをしたりする

犬が何度も自分の鼻を舐めたり、眠くないのにあくびをしたりするのは、カーミングシグナルです。カーミングシグナルとは、犬が緊張や不安を感じたときに、自分自身や相手の気持ちを落ち着かせるためにする仕草や行動のことをいいます。

飼い主さんが愛犬に接すると、頻繁に自分の鼻を舐めたり、あくびをしたりするのなら、残念ながら飼い主さんのことを「嫌い」または「苦手」と思っている可能性が高いです。

3.近づくと逃げる

犬は好きな人が近づいてくると、うれしそうに尻尾を振ったり、体を寄せて甘えたりします。しかし、嫌いな人には警戒心や不信感を抱いているため、その人が近づくと逃げてしまいます。これは、「関わりたくない」という気持ちの表れです。

飼い主さんが近づくと、愛犬がスッといなくなることが多い場合は、嫌われているサインと捉えるべきでしょう。

4.触ると体をこわばらせる

触ったときに犬が体をこわばらせるのは、触られることへの恐怖や拒絶を示しています。もともと触られるのが苦手な場合もありますが、特定の人にだけこうした反応を見せるのであれば、その人を怖がっているか、嫌っていると考えられます。

「嫌い」と思っていても、触られることを我慢して受け入れてくれる犬もいるため、愛犬が撫でさせてくれたり、抱っこさせてくれたりしても安心はできません。もし体をこわばらせているのなら、嫌われている可能性があります。

5.唸る

犬は嫌いな人に対して、低い声で「ウー」と唸ることがあります。ただし、恐怖心や所有欲（自分のおもちゃやごはんなどを守ろうとする本能）などから唸ることもあり、必ずしも「嫌い」が原因とは限りません。

そのため、愛犬が飼い主さんに対して唸るときは、「嫌われている」と決めつけず、唸る理由をきちんと探り、適切に改善していくことが大切です。飼い主さんだけでは対応が難しい場合は、専門家に相談することも検討しましょう。

理由が何であれ、犬が唸るのは「これ以上近づくと噛むぞ」という最終警告です。無理に近づくと危険ですので、距離を取るようにしましょう。

愛犬に好かれるために意識すべきことは？

愛犬が飼い主さんに「嫌い」サインを見せている場合、焦って無理に距離を縮めようとするのは逆効果です。まずは嫌われてしまった原因を探って改善し、そのうえで好かれるように努めていきましょう。

では、どのようなことを意識したらよいのでしょうか？ここからは、愛犬に好かれるために意識すべきポイントをご紹介します。現時点で愛犬に嫌われていない飼い主さんも、ぜひご紹介するポイントを日々意識して、良好な関係を維持しましょう。

1.穏やかに接する

犬は平穏な雰囲気に安心感を覚えるため、穏やかに接する人に好意を持ちます。愛犬と接する際は、落ち着いたトーンで話しかけるようにし、ゆっくりと穏やかな動作を心がけましょう。

日々穏やかに接することで、愛犬にとって飼い主さんは「一緒にいると心が落ち着く存在」となり、自然とそばにいたくなるでしょう。

2.積極的に褒める

犬は飼い主さんに褒められると、喜びや幸せを感じます。そして、たくさん褒めて多くの喜びや幸せを与えてくれる飼い主さんに対し、犬は信頼や好意を寄せるようになります。

愛犬のよい行動を見逃さず、積極的に褒めるのは、信頼関係を築くためにも大事なことです。指示に従えたときだけでなく、ただ大人しく過ごせているときなど何気ない場面にも目を向けて、たくさん褒めてあげましょう。

3.嫌がることを無理にしない

愛犬の嫌がることを無理にしない姿勢は、良好な関係を築くうえでとても大切です。

例えば、歯磨きなどをするときに愛犬が嫌がった場合は、無理に押さえつけて続けるのではなく、その日は切り上げて、少しずつ慣らしていくようにしましょう。また、愛犬がそっとしておいてほしい食事中や睡眠中は、触ったり声をかけたりするのは避けてください。

このように気持ちに寄り添ってくれる飼い主さんを、愛犬は好きにならずにはいられないでしょう。

4.喜ぶスキンシップやコミュニケーションを取る

スキンシップやコミュニケーションを取る際は、飼い主さんの一方的な押し付けにならないように、「愛犬の喜ぶこと」を意識しましょう。そうすることで、飼い主さんの好感度がアップします。

愛犬の反応をよく観察して、愛犬がうっとりする場所を重点的に撫でてあげたり、愛犬がうれしそうにする遊びを一緒に楽しんだりしましょう。

まとめ

犬が飼い主さんを「嫌い」と思っているとき、さまざまなサインを見せます。ご紹介したサインを愛犬が見せていることに気づいたら、無理に距離を縮めようとするのは禁物です。

まずは嫌われた原因を探って改善し、好かれるための努力をコツコツと積み重ねていくことが大切です。ご紹介した4つのことを意識しながら、焦らずに一歩ずつ、愛犬との「相思相愛」な関係を目指しましょう。