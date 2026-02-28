片付けても、気づけばまた散らかってしまう。そんな悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。でもじつは、部屋が整っている人ほど特別な収納術をもっているわけではなく、日々の小さな習慣やささやかなルーティンを大切にしていました。今回は、築35年の賃貸マンションで、夫婦2人暮らしをしている深尾双葉さん（42歳）に、散らかりにくい空間を保つためのヒントを4つお聞きしました。

1：床とテーブルは聖域と考える

床とテーブルは気軽にものを置けてしまうからこそ、油断するとすぐに乱雑になりやすい場所です。私はこの2つの場所を、できるだけなにも置かずに「余白」として保つことを意識し、日々すっきりとした状態をキープできるよう心がけています。

【写真】床とテーブルにはものを置かない

すべてを完璧に整え続けることは難しくても、この広い面だけは常に整えておく。そう決めるだけで、空間全体の印象は大きく変わるように感じています。

フローリングの床やリビングのテーブルは、家の中でも面積が広く、視線が集まりやすい部分。この場所が整っているだけで、収納の中や細かなところに多少の乱れがあったとしても、不思議と空間全体は落ち着いた印象になります。

反対に、床やテーブルにものが出ている状態が続くと、それだけで部屋全体が雑然として見えてしまう気がします。

人は無意識のうちに、広い面や目に入りやすい場所から空間の印象を受け取っているのだと思います。床が広く見えていると光がやわらかく回り、空気の流れまでもが軽やかに感じられます。余白があることで、部屋そのものに循環が生まれるような感覚があります。

テーブルも同じで、なにも置かれていない状態を保っておくと、食事や作業を始めるときに気持ちが自然と整い、その都度新しい時間が始まるような清々しさがあります。視界に入る情報が少ないほど、心も穏やかになり、暮らしのリズムが静かに整っていくように感じます。

家の中すべてを常に整えようとしなくても、まずは床とテーブルという大きな面をすっきりと保つこと。この2か所を整えておくだけで、部屋全体の印象が引き締まり、日々の動作や気持ちにも自然と余白が生まれます。

整った空間は無理につくり込むものではなく、小さな意識の積み重ねで保たれていくものなのだと、感じています。

2：郵便物は玄関で仕分ける

毎日のようにポストに投函される郵便物は、気づかないうちにかさばりやすく、暮らしの中で増え続けていくものの1つです。

私はできるだけ紙類を室内に持ち込まないよう、玄関で仕分けをすませることを習慣にしています。外から届いたものは、そのままの流れで玄関先で確認し、必要なものだけを選び取る。そんな小さな動作を日常の中に組み込むことで、紙が家の中にたまっていくのを防ぐことができるようになりました。

郵便物がリビングやダイニングに持ち込まれると、テーブルの上や棚の上など、目につく場所に置かれがちです。そうした状態が続くと、部屋の印象はすぐに雑然としてしまい、せっかく整えた空間の美しさも損なわれてしまいます。また、大切な書類もほかの紙と混ざりやすくなり、いざ必要になったときに見つからないということもよく起こります。紙は軽くて扱いやすい反面、管理を怠るとあっという間に増え、空間を圧迫してしまう存在でもあるのだと感じています。

玄関の棚の上や小さなスペースを使って、その場で封をあけ、必要・不要を判断し、不要なものはすぐに処分。すると、紙が家の中に滞留しません。個人情報のあるものはハサミで刻むかシュレッダーにかける、保管が必要な書類は専用のファイルへ移すなど、流れをあらかじめ決めておくと迷いも減り、習慣として続けやすくなります。大切なものだけを家の中へ迎え入れるという感覚をもつことで、自然と紙の量も絞られていきます。

毎日のことだからこそ、紙類を安易に室内へ持ち込まないという意識は、小さなようでとても大きな意味をもつように感じます。玄関で整えるというひと手間を重ねるだけで、部屋の中に余計なものが広がるのを防ぎ、必要なものだけが静かに整った空間を保つことができます。

紙の流れを入口で整えることは、散らかりにくい家になる大切なことの1つだと思います。

3：「美しい」を合言葉に生活する

「美しい」という言葉を合言葉のように、日々の暮らしの中で静かに意識するようにして

います。片付けなければ、整えなければと自分を追い立てるのではなく、今この状態は自

分にとって美しいかどうかを基準に考える。そんな視点を持つだけで、日常の所作や空間への向き合い方が少しずつ変わっていくように感じています。

洗濯物を干すときには、風に揺れる様子まで心地よく見えるかを意識し、食器をふいて並べるときには、重なり方や向きが整っているかをさりげなく整える。

テーブルや棚の上に置かれた物がわずかにずれているときも、ほんの少し手を添えて位置を直しておくだけで、空間の印象は整っていきます。

どれも特別な作業ではなく、暮らしの流れの中にある小さな動作ですが、「美しいかどうか」を基準にすると、その1つ1つが自然と丁寧になっていきます。

この感覚が身についてくると、乱れた状態がどこか落ち着かないものとして感じられるよ

うになり、無理に片付けようとしなくても、自分の感覚の方から整った状態へと戻そうとする力が働きます。部屋だけでなく、動作やものの扱い方、時間の過ごし方にまで美しさを求めるようになると、整えることが義務ではなく、心地よさを保つための自然な行動へと変わっていきます。

大げさなことをしなくても、小さな美しさを積み重ねていくことで、暮らしは少しずつ整っていきます。自分が心地よいと感じる基準を大切にしながら、美しいと思える状態を選び続けること。その繰り返しが、無理をしなくても片付いた状態を保てる暮らしにつながっていくのだと思います。

4：仮置きの場所をつくらずものの住所を決めておく

家の中にはできる限り、仮置きの場所をつくらないよう心がけています。なんとなくものを置いておける場所が増えるほど、そこは少しずつものが集まる場所になり、気づかないうちに空間を侵食していきます。

最初はほんの1つ2つでも、仮置きが許される場所が家のあちこちにあると、ものは自然と分散し、整った状態を保つことが難しくなってしまいます。だからこそ、曖昧に置けるスペースをなるべくつくらず、1つ1つのものにきちんと住所を与えておくことを大切にしています。

日常的に使うものには、それぞれの定位置を決め、使い終えたらその場所へ戻す。たったそれだけのことですが、ものの居場所がはっきりしていると、空間の秩序は保たれていきます。どこに戻せばよいかが明確であれば、迷いもなく、動作の流れも途切れません。

見た目の美しさだけでなく、動線の中で無理なく戻せるかどうかを基準に配置を考えておくと、この習慣は自然と身についていくように感じます。ものが定位置に収まっているだけで、視界に入る情報が整い、部屋全体が落ち着いた印象になるのは不思議なものです。

それでも、すぐには手放す決断ができないものや、どうするか迷うものが出てくることもあります。そうした場合のために、私は「保留中の箱」を1つだけ用意し、そこに入れたものは一定期間保管してもよいというルールを設けています。

期限を決めておくことで、迷いを長引かせずに済みますし、時間をおいて見直すことで、本当に必要なものかどうかも落ち着いて判断できるようになります。

大切なのは、迷う物をあちこちに分散させないこと。1つの場所にまとめておくことで、空間も気持ちも整いやすくなります。

仮置きの場所を増やさず、ものの住所を明確にしておくことは、散らかりにくい部屋づくりの土台のようなものだと思います。特別な収納術や大がかりな片付けをしなくても、戻る場所が決まっているだけで、空間は自然と整っていきます。小さなルールを暮らしの中へ組み込むことで、無理をしなくても心地よい状態を保てるようになり、その積み重ねが整った空間を育てていくのだと感じています。