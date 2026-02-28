【2026】空気清浄機お薦め10選。花粉・ウイルス対策に失敗しない最新の選び方は

毎日を過ごすお部屋の空気、いつも気持ちよく保てていたら嬉しいですよね。花粉が気になる季節や、お家の中のニオイ、ウイルス対策など、空気清浄機に助けてほしい場面は意外と多いものです。

しかし、いざ選ぼうとすると種類が多すぎて「わが家に合うのはどれ？」と迷ってしまうことも。そこで今回は、ラク家事アドバイザー・島本美由紀さん監修のもと、2026年の最新トレンドを踏まえた失敗しない選び方と、暮らしに馴染む編集部おすすめの人気商品10台をわかりやすくご紹介します！

島本 美由紀シマモト ミユキ 料理研究家・ラク家事アドバイザー・食品ロス削減アドバイザー・防災士 料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅先で得たさまざまな感覚を料理や家事のアイデアに活かし、身近な食材で手軽においしく作れるレシピを提案。冷蔵庫収納や食品保存、食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、テレビ番組や雑誌に数多く出演。著書は80冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

空気清浄機で花粉対策はできる？ウイルス・ニオイへの効果は？

空気清浄機は、生活空間に浮遊する花粉やウイルス、ニオイに対して高い除去効果が期待できます。スギ花粉の大きさは約30μmですが、標準的な「HEPAフィルター」にはさらに微細な0.3μmの粒子を99.97%捕集する性能があり、これにより、室内に侵入した花粉を物理的に除去することが可能です。

また、ウイルス対策には各社独自のイオン技術（プラズマクラスター、ストリーマ、ナノイー等）が有効です。これらは試験機関のデータにより、浮遊ウイルスの作用を抑制する効果が確認されています。ニオイについても、活性炭脱臭フィルターがアンモニアや酢酸などの分子を吸着し、タバコやペットの生活臭を低減。ただし、製品によって備わっている性能は異なるので、購入前にきちんと確認しましょう。

空気清浄機のおすすめの選び方とは？

失敗しない1台を選ぶためには、スペック表の数値が「実際の生活環境」にどう影響するかを理解することが重要です。

部屋の広さに合わせた適用床面積を確認しよう

日本電機工業会規格（JEM1467）で定められた「適用床面積」は、規定の汚れを30分で清浄できる広さを指します。素早い空気の入れ替えには、部屋の広さに対して余裕のあるスペック選びが欠かせません。

一人暮らしや寝室なら15畳〜25畳モデル

6〜10畳程度の個室や寝室であっても、適用床面積15〜25畳のモデルを推奨します。実面積の2〜3倍の能力を持つモデルなら、常に最大風量で稼働させる必要がありません。これにより、睡眠を妨げない「弱運転」でも高い清浄スピードを維持でき、静かさと清潔さを両立できます。

リビングや広い部屋には30畳以上のハイパワーモデル

12畳以上のリビングや、人の出入りで空気が動きやすい空間には、30畳以上のハイパワーモデルが適しています。最大風量（CADR）が大きいほど、部屋の隅にあるホコリや花粉まで引き寄せる「循環力」が高まり、大空間の空気を効率よく清浄できます。

フィルターの種類と集じん性能で選ぶ

空気清浄機の心臓部であるフィルターは、性能の持続性に直結します。フィルターの種類もチェックしましょう。

微小粒子を99.97%捕集するHEPAフィルター

0.3μmの粒子を99.97%以上捕まえるJIS規格適合の「HEPAフィルター」は、アレルギー対策の標準装備です。花粉、ハウスダスト、PM2.5、さらにはウイルス飛沫核までしっかり捕捉するため、健康管理を重視するかたに必須の選択肢となります。

汚れに強く長寿命なTAFUフィルター

ダイキンが採用する「TAFUフィルター」は、撥水・撥油性に優れた素材を使用。従来の静電フィルターと比較し、10年使用後の集じん効率が約1.4倍高く維持されるというデータがあり、長期にわたって高い性能をキープしたい家庭に適しています。

生活臭やペット臭を抑える活性炭・脱臭フィルター

脱臭効果が期待できるのは、「活性炭フィルター」です。タバコ、ペット、調理後の油臭など、気になる生活臭を多孔質の炭が吸着・中和します。交換目安や洗えるタイプかどうかも、コストに影響するチェックポイントです。

加湿・除湿機能の有無で使い勝手が変わる

用途に合わせた「付加機能」の選択は、毎日のメンテナンスの手間を左右します。

単機能（空気清浄のみ）は手入れが楽で衛生的

水を使わない「空気清浄のみ」のモデルは、ぬめりやカビの心配がなく、メンテナンスが非常に簡単です。加湿器を別に持っている場合や、夏場も清潔に使い続けたい、お手入れを最小限にしたい方に合理的です。

加湿空気清浄機は冬場の乾燥・ウイルス対策に最適

加湿機能付きは、湿度を40〜60%の適正範囲に保つことで、喉や鼻の粘膜を守りウイルスの飛散を抑えます。1台2役で設置スペースを節約できるため、日本の住環境において最も普及しているタイプです。

除加湿空気清浄機は衣類乾燥やカビ対策にも活躍

除湿・加湿・清浄の3機能を備えたモデルは、通年で活躍します。梅雨時は衣類乾燥やカビ抑制、冬は乾燥対策と、季節家電を出し入れする手間が省ける点が大きなメリットです。

静音性と設置場所の相性をチェック

使用する際の音が大きいと、寝ている間などに使いにくいですよね。快適な生活には、音のストレスを減らす視点も大切です。

就寝時に使うなら20dB前後の静音モード付き

寝室用であれば、20dB程度の「静音モード」搭載モデルを選びましょう。20dBは木の葉の触れ合う音と同等の極めて静かなレベルであり、デリケートな赤ちゃんの眠りも妨げない基準となります。

勉強や仕事に集中できる運転音の目安

テレワークや学習スペースでは、40dB以下が目安です。これは図書館内と同程度の騒音レベルであり、集中力を維持しながら空気環境を整えることができます。

センサー性能と自動運転の賢さを確認

センサーの精度は、空気の「見える化」と「省エネ」に影響します。購入前に確認しておきましょう。

ホコリ・ニオイ・湿度センサーの精度

高精度センサーを搭載したモデルは、目に見えない空気の汚れを瞬時に検知し、風量を自動調整します。無駄なフルパワー運転を避けることで、電気代の抑制と騒音防止を同時に叶えます。

2026年最新のAI・IoT連携機能について

2026年現在の最新機種では、スマホアプリと連携できる商品も多いです。室内の空気状況をスマホで確認したり、外出先から操作したりできるほか、お住まいの地域の花粉情報と連動して先回り運転するAI機能など、利便性が飛躍的に向上しています。

フィルターのランニングコストと、お手入れのしやすさを比較しておこう

購入後の、フィルターの交換やお手入れは、じつは「隠れたコスト」。事前に把握しておきましょう！

フィルター交換費用と10年交換不要モデルの真実

「10年交換不要」という表記は、特定の条件下での理論値です。料理の油煙やタバコがある環境では数年で目詰まりやニオイが発生することもあります。数年おきに数千円〜1万円程度のフィルター代がかかることを前提に検討しましょう。

自動掃除機能や使い捨てプレフィルターの利便性

プレフィルターのホコリを自動で回収する機能があれば、掃除機がけの手間を月単位で減らせます。また、安価な「使い捨てプレフィルター」を背面に貼るだけで、本体を汚さず清潔に保てるモデルも家事の負担軽減に有効です。

設置スペースとデザインも重要なポイント

空気清浄機は「置く場所」によって性能の引き出され方が変わります。

床上30cmの吸引力が強いモデルは、赤ちゃんがいる家庭におすすめ

重みのある花粉やハウスダストは、床上30cmのゾーンに溜まりやすい性質があります。この高さを集中的に吸い込む設計のモデル（パナソニック等）は、ハイハイする赤ちゃんやペットがいる家庭に特におすすめです。

インテリアに馴染む薄型・コンパクト設計の商品も

近年のモデルはデザイン性も高く、壁際へぴったり設置できる「前面吸気」タイプや、北欧風の布製パネルを採用したモデルも増えています。生活感を抑えつつ、お部屋の動線を邪魔しないサイズ感を確認しましょう。

編集部おすすめ！人気『空気清浄機』10選

ここからは、選び方のポイントを踏まえて、編集部がおすすめする最新空気清浄機15選をご紹介します。

パナソニック 空気清浄機 F-PX70C

4万4550円（税込み）

引用：パナソニック

「空気清浄機を置きたいけれどスペースがない」という悩みに応える、幅12.5cmのスリムモデルです。左右から空気を吸い込む強力な吸引方式により、隙間への設置とパワフルな清浄力を両立しています。

独自のナノイーXが有害物質を抑制し、室内の空気を清潔にキープ。フィルター掃除などのメンテナンスがすべて前面から行えるので、本体を動かす手間がなく、日々の管理がしやすいのも実用的なポイントです。

Amazonで商品を見る

楽天市場で商品を見る

アイリスオーヤマ 空気清浄機 10畳

1万1000円前後（税込み）

引用：アイリスオーヤマ

医療用マスククラスの捕集力を誇る（アイリスオーヤマ調べ）フィルターを採用した、10畳対応のコンパクトな一台です。360°全方位から空気を吸い込み、微細な粒子までしっかりキャッチします。

自動モードは、空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調節。上から直接水を注げる給水スタイルなので、毎日の準備も簡単。静音性に優れたおやすみモードも備わっており、寝室やデスク周りなど、身近な場所の空気環境を整えるのに最適な商品です。

Amazonで商品を見る

楽天市場で商品を見る

ダイキン ストリーマ空気清浄機 MC556A-W

3万6789円（税込み）※編集部調べ

引用：ダイキン

高さを抑えたコンパクトなデザインで、お部屋に置いても圧迫感を感じさせない一台です。ダイキン独自の「ストリーマ」技術が、吸い込んだ16種類の花粉やニオイの元をしっかり分解。さらにアクティブプラズマイオンを放出し、ダブルの力で室内の空気を整えてくれます。

面倒なフィルター掃除も、パネルを開けずに外から掃除機で吸い込むだけで完了するのが、忙しい毎日にはとても助かるポイント。10年間交換不要の丈夫なフィルターを採用しており、長期間にわたって安定した清浄力を維持できる、メンテナンス性と性能を両立した設計です。

Amazonで商品を見る

楽天市場で商品を見る

象印マホービン 空気清浄機 PU-SA35

2万1780円（税込み）

引用：象印マホービン

奥行き約12.5cmのスリムでコンパクトなデザインが特徴の一台です。DCモーターの採用により、最大風量でも44dB、静音モードなら19dBと稼働音が非常に静かなのが魅力。本体下部に配置されたセンサーが、床付近に溜まりやすい花粉やホコリを素早く検知してくれます。

消費電力を抑えた省エネ設計に加え、集塵と脱臭が一体になったフィルターは交換するだけでお手入れが完了。場所を選ばず、日々の暮らしに静かに寄り添ってくれる実力派です。

楽天市場で商品を見る

ブルーエア Blue Max 3350i

2万8930円（税込み）

引用：ブルーエア

北欧スウェーデン生まれの、洗練されたデザインが目を引く空気清浄機「Blue Max」シリーズ。360°全方向から空気を吸い込む設計なので、置き場所を選ばず効率よく空気を整えてくれます。

独自の技術「HEPASilent」により、花粉やウイルスなどの有害物質を静電気の力で強力に吸着。従来モデルより花粉の除去スピードが最大2倍に向上し、帰宅時も素早く空気をリフレッシュできます。ナイトモードは雪の降る音より静かな23dB(A)と、睡眠を妨げない配慮もうれしい点です。

Amazonで商品を見る

楽天市場で商品を見る

ダイソン Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ホット+クール 空気清浄機

7万9799円（税込み）

引用：ダイソン

1台で空気清浄機、ヒーター、扇風機の3役をこなし、一年中出しっぱなしで活躍するダイソンの多機能モデルです。冬は部屋全体を素早く暖め、夏は清浄されたきれいな風で涼しさを届けてくれます。

独自のフィルター技術により、二酸化窒素を従来より1.5倍多く除去できるほか、ウイルスや花粉、気になるニオイもしっかり清浄。アプリ連携で自分好みの設定ができるのも便利です。部屋干しのニオイ対策にも役立ち、一台あるだけで季節を問わず快適な室内環境を整えてくれます。

Amazonで商品を見る

楽天市場で商品を見る

SwitchBot 空気清浄機Table

2万9800円（税込み）

引用：SwitchBot

サイドテーブルやワイヤレス充電器、ムードライトとしても活用できる、1台4役のユニークな空気清浄機です。木目調の落ち着いたデザインはどんなお部屋にも馴染みやすく、お気に入りの場所に置きながら天面でスマホの充電も行えます。

約25畳まで対応するパワフルな清浄能力を備えつつ、20dBという優れた静音性で就寝中も音が気になりません。360度全方向からペットの毛や花粉、気になるニオイを吸引する5層の浄化システムを搭載。アプリや音声操作にも対応しており、日々の暮らしをスマートかつ快適に支えてくれる一台です。

Amazonで商品を見る

楽天市場で商品を見る

シャープ 加湿空気清浄機 KC-U50

2万4980円（税込み）※編集部調べ

引用：シャープ

基本的な性能をしっかり備えつつ、薄型で置き場所を選ばないエントリーモデルです。シャープ独自の「プラズマクラスター7000」とスピード循環気流の組み合わせで、お部屋の遠くにあるホコリも効率よく引き寄せて浄化してくれます。

集じん・脱臭フィルターがどちらも10年間交換不要という長寿命設計で、ランニングコストを抑えられるのが魅力です。加湿機能も充実しており、タンクのキャップに装着する「Ag⁺イオンカートリッジ」が水中の菌を抑制してくれるので、いつでも清潔なうるおいを保てます。後ろパネルを外さずに掃除機でサッとお手入れできる手軽さもあり、毎日の暮らしに無理なく取り入れられる一台です。

Amazonで商品を見る

楽天市場で商品を見る

cado 除菌脱臭機 SAP 003

3万6200円（税込み）

引用：cado

生活の中で気になるニオイを、元から分解して取り除いてくれる除菌脱臭機です。フィルターにニオイを吸着させるのではなく、低濃度オゾンで原因菌ごと分子レベルで分解するので、脱臭力が持続するのが特徴。

トイレや玄関、ペット周りなど、すぐに消したいニオイも1回の吸引ですばやくリフレッシュしてくれます。場所を選ばないコンパクトなサイズ感や、ナイトライトとしても使える温かみのあるデザインも、日々の暮らしに心地よく馴染んでくれますよ。

Amazonで商品を見る

楽天市場で商品を見る

バルミューダ BALMUDA The Pure

5万9400円（税込み）

引用：バルミューダ

A4サイズほどのスペースに収まるスリムなタワー型ながら、天井まで届く大風量で部屋全体の空気を力強く循環させます。航空機の技術を応用した独自の整流翼とファンにより、大容量の空気を吸引し、重たい花粉や微細なウイルスもしっかり捕集。

清浄の強さに合わせて明るさが変わる「光の柱」のデザインは、動作状況がひと目でわかるだけでなく、インテリアに静かな清潔感を与えてくれます。パーツを取り外して水洗いできるため、お手入れのしやすさも抜群。ジェットクリーニングモードを使えば、帰宅時の花粉や調理後のニオイも素早くリフレッシュできる、頼もしい一台です。

Amazonで商品を見る

楽天市場で商品を見る

空気清浄機に関するよくある質問

空気清浄機の寿命と買い替えのサインは？

一般的な耐用年数は約10年です。「お手入れしてもニオイが取れない」「異音がする」「吸引力が明らかに落ちた」と感じたら、センサーやモーターの寿命の可能性があります。修理費用と最新の省エネモデルへの買い替えコストを比較検討しましょう。

空気清浄機の効果的な置き場所はどこ？

花粉対策なら玄関や出入り口付近、エアコン併用時はエアコンの対角線上が理想です。気流を遮らないよう、壁や家具から30cm程度離して設置することで、部屋全体の空気を効率よく循環させることができます。

加湿フィルターのヌメリやカビを防ぐお手入れ方法は？

月に1回、加湿トレーやフィルターを水洗いしましょう。ヌメリが気になる場合はクエン酸でのつけ置き洗いが効果的です。また、雑菌の繁殖を防ぐため、水は必ず水道水を使用し、毎日新しいものに入れ替えてください。

電気代は24時間つけっぱなしでいくらかかる？

空気清浄機は24時間稼働が基本です。電気代は驚くほど安く、静音モードなら1ヶ月で約100円前後、標準運転でも300〜400円程度で収まるモデルが主流。自動運転に任せることで、電気代を抑えつつ常にきれいな空気を保てます。

花粉やニオイなど、抱えている悩みは人それぞれ。今回ご紹介した選び方のヒントや実力派のモデルたちを参考に、あなたの毎日にそっと寄り添ってくれる「ちょうどいい一台」をぜひ見つけてみてくださいね。

※2026年2月28日時点の情報です

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています