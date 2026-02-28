この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

休日でも混雑知らず？ムーミンバレーパークで癒やしの時間を過ごすコツと必食グルメを紹介

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメ系YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【ムーミンバレーパーク】食べ放題の日！楽しすぎてヤバすぎた！グリーティングやり放題／のんびり最高【爆食い9選】」と題した動画を公開しました。埼玉県飯能市にあるムーミンバレーパークを訪れ、物語の世界観に浸りながら、パーク内のグルメやアトラクション、ショッピングを堪能する様子を紹介しています。



動画ではまず、原作の物語を感じさせる「ムーミン屋敷」の内部を見学。地下の貯蔵庫からパパの書斎まで、細部まで作り込まれた内装に「すごい、ほんまの家や」と感嘆の声を上げます。続いて訪れた「ライブラリーカフェ」では、ムーミン関連の書籍に囲まれながらスイーツタイム。「一番星のチャイ」については「ミルク感が強くて甘くて美味しい」と星4.8の高評価をつけました。また、見た目のインパクトが強い「つめたいあの子のタルト」は、黒ゴマクリームとブルーベリーソースの組み合わせに驚きつつも、「全体的に甘すぎずバランスのとれたスイーツ」とレポートしています。



その後、「ムーミン谷の食堂」ではメインディッシュを注文。「スナフキンの帽子カレー」はほうれん草ペースト入りのシーフードカレーで、「辛くない甘めのカレー。シーフードのコクが出ており味わい深い」と絶賛。ただし、男性のもちもぐさんにとっては量が控えめだったようで、「量がとにかく少なすぎた」と正直な感想も漏らしていました。その他、パーク内ではスナフキンやリトルミイなどのキャラクターと遭遇する場面も多く、のんびりとした雰囲気の中でグリーティングを楽しんでいます。



動画の最後には「意外と居てしまった」「全然（時間が）足りひん」と語るほど、見どころ満載だった様子のムーミンバレーパーク。グルメも世界観も楽しめるこの場所は、癒やしを求める休日のお出かけ先にぴったりかもしれません。