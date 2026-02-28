転がらないだけでほぼスーツケース。

旅行や出張で、衣類を真空パックすると持ち運びに便利ですよね。空気が抜ければ容量が増えるので、他の荷物より多く運べますから。

しかし圧縮袋を別途用意する必要があり、あんまり安物だと破れて意味がないなんてことも…？

カバンに最初から真空パック機能が備わっていたら良いのに、と思っていたら、こんな商品が出ました。

バッグで真空圧縮

エレコムの真空圧縮＋拡張トラベルバックパック「真空圧縮＋拡張トラベルバックパック」は、約30Lで容量大きめのバックパックでありながら、真空パックを内蔵した画期的なもの。

ちゃんと空気を抜くキャップがあり、両手でしっかり押して空気抜きを行えばペッチャンコ。市販の電動エアーポンプを使うと、さらに圧縮可能です。ハンディータイプがあれば、このバッグに忍ばせておきたいですね。

出張が多いみなさま、圧縮機能がついたバックパックを発売です。

帰りはぎゅっと圧縮しておみやげを入れるスペースを確保だ！ pic.twitter.com/qLvvFSVRVz - エレコム(公式) (@elecom_pr) February 24, 2026

さらには隠されたマチを引き出すと、アコーディオンのように厚みが5cm拡張します。30Lから40Lの容量に増えるので、旅先で大量のお土産を大人買いできますね。

ユーザー目線で利便性の塊

上蓋は180度パカっと開いて荷物の出し入れが楽チン。外側には上と横から手が入るポケット、内側には2カ所にメッシュのポケットも完備。外側には折りたたみ傘やペットボトルが入るサイドポケットがあり、両サイドのベルトは脱いだ上着を挟めるので、ハンズフリーになれるのも良いポイントです。

肩紐の裏側は16インチのノートPCが入りますし、背負った時にはチェストベルトでフィット感が向上。スーツケースと合体もできるなど、とにかくユーザー目線で使い勝手が考え抜かれています。

衣類専用にしても良いかも

3泊4日分の衣服が圧縮できて、機内持ち込みも問題なさそうなサイズ感です。単身の旅行でも便利ですが、衣類の多い家族旅行ならもっと活躍するでしょうね。圧縮できるもの専用バッグにして、スーツケースは重くてかさばるお土産専用にするなど、使い方を工夫すると輝きそうです。

