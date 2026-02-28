俳優の長澤まさみ（38）が、薬指の指輪が光る、ミラノでの自撮りショットを披露した。

長澤は2026年1月1日、5歳年上の映画監督・福永壮志との結婚を発表。14日に結婚後初めてInstagramを更新すると、「まさみさん、ご結婚おめでとうございます！末永くお幸せに」「ロスですけどおめでとうございます」など、祝福のコメントが多く寄せられていた。

2月26日にはイタリア・ミラノで開催されたファッションブランド「PRADA」のショーに出席した長澤。

自身のストーリーズでは、移動中のリラックスした様子を投稿していた。翌日の更新では、スタイルが目を引く姿や、薬指の指輪が光る、ガラス越しでの最新ショットなどを披露している。

長澤の姿にネット上では、「たくさんストーリーズを更新してくれてうれしい」「スタイルがレベチすぎる」「理想の綺麗な年の取り方をしていて一生の憧れ」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）