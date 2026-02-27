Image: ギズモード・ジャパン generated with nano banana , reference: Apple

だって、やらないっていうんだもん！

Apple（アップル）は、3月4日に、ニューヨークとロンドン、上海の3カ所で特別な体験会を開催すると告知。

CEOのティム・クックも3月2日の月曜朝（現地時間、日本時間では3日火曜の深夜0時〜2時頃？）からの発表を匂わせる内容をXにポストしています。

何が発表されるのか？ は謎ですが、期待が高まっているのが「iPhone 17e」とか「安価なMacBook」とか「M5 Pro／MaxのMacBook Pro」とか。なんだか色々出そうな予感がするんです。

でもAppleはライブイベントやらないって…だったら！

ここで気になるのが、今回はライブイベントが無いってこと。

プレスリリースでしれっと発表するパターンだと思いますけど、本当にそれでいいんですかAppleさぁん！ よし、だったら、俺らが盛り上げてやりますよ！

ギズモード編集部から、西谷、綱藤、代田のおなじみのメンツが、製品の予想や期待していることをプレゼンしていきますよ！

ギズモードのライブの時間は日本時間3月2日（月）の21時から。

ライブが終わるころはAppleからも発表があると思うので、答え合わせも楽しんでいきましょう！

Source: YouTube／ギズモード・ジャパン