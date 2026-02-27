美容室によっては、施術メニューのオプションで「指名料」という項目があります。同じ美容師に髪を切ってほしいときに指名料制度は役立ちますが、本当に支払う価値があるものなのでしょうか。美容室が指名料を設ける理由や、顧客側のメリットなどについて、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。

指名料は美容師のモチベーション向上につながる

Q.美容室が「指名料」を設けている理由について、教えてください。美容室側や客側にとって、どのようなメリットがあるのでしょうか。

原木さん「施術のメニュー価格については、すべてのお客さまに提示する上で、金額を統一する必要があります。

しかし、同じ店舗に在籍しているスタッフは、それぞれ技術のレベルや信頼度、人気や経験年数というのはそれぞれ異なるわけです。ですから、指名料という形でお客さまから施術料金に上乗せしていただくことで、その差を明らかにするという理由があります。

そのため、ただ値段をつり上げているというわけではなく、美容師個人としても、指名料があることでモチベーションの向上につながりますし、反対に新人スタイリストの場合は価格を低くすることもでき、施術料金のバリエーションが増やせるメリットもあります。価格設定に幅を持たせることで、多様化するお客さまのニーズにも応えやすくなるのです。

お客さま側のメリットとしては、指名料を支払いいただき、より責任を持って担当してもらえるわけですから、仕上がりのブレというのが生じづらいと思います。

同じ美容師に任せることによって、好みや好きなスタイルというのを知ってもらえているため、『前回は良かったけど今回はあまり良くなかった』といったことが少なく、安心して任せられるようになるというのはうれしいですよね。

また、直接技術とは関係がないかもしれませんが、同じ美容師が担当となることで、コミュニケーションの継続ができるという点も安心感を得られるポイントの一つですよね。『前回はこういうお話しされてましたよね』といったように、細かな会話を重ねることでも、安心感は得られやすいと思うんです」

安定した施術を求める場合は指名料を支払うのがお勧め

Q.では、美容室の利用時に「指名料」を支払って美容師を指名する際のメリット、デメリットについて、教えてください。

原木さん「先ほども触れましたが、指名料をお客さまから支払っていただいているということで、美容師が責任を持って技術やサービスの安定性を担保してもらいやすい、という点がまず挙げられます。

担当者が同じであれば、これまでの施術の履歴やそれぞれのお客さまの好みのスタイルというのも把握していますし、一度の施術だけで完結するのではなく、長期的なプランニングというのも可能になってくると思います。

特に、施術の難易度が高いとされるブリーチや縮毛矯正、ショートカットやその他特殊技術などは、それだけ美容師の力量が結果に直結するものでもあります。

例えば、SNSで見かけた施術を見て『こんなスタイルにしてみたい！』と思ってその美容室を予約しても、自分の担当がその美容師でなかったばかりに理想のスタイルにならなかった、というリスクが考えられるんですよね。

こういった場合は特に、安定した施術を求める人にとって、美容師の指名はそれだけメリットが大きいと言えるでしょう。

デメリットに関しては、やはり指名なしの場合よりも予約が取りづらくなってしまう点です。特に土日はもともと予約が集中してしまいやすいこともあるため、なかなかお客さまの希望に合わせたスケジュールで予約が取れるということが、人気の美容師であればあるほど難しいということになりますね。

また指名料を支払ったからといって、すべての施術をマンツーマンで最後まで行ってくれなかった、というケースもあります。

これは美容室のプロセスにもよるのですが、アシスタントと分担作業で進むこともありますから、最後まで指名した美容師にお願いしたい！という人は予約の時点で聞いていただくと良いかもしれませんね」

Q.ちなみに、「指名料」制度を設けていない美容室はあるのでしょうか。その場合、どのような理由が考えられますか。

原木さん「正直なところ、美容室全体で考えると、指名料のシステムがない店舗の方が多いのかなと思います。チェーン店ですとか、それこそ地域密着型の店舗ですとか、どの担当でも指名料はいただいていませんという店舗も一般的ではあります。

それこそ、『1000円カット』などと呼ばれる美容室は、指名制を取らないことによって予約が必要ないシステムにしていることで、来店のハードルを下げるという集客方法を取っているケースもあります。

先ほどデメリットでお話ししたように、指名制は予約が取りにくいという側面がありますから、そういった機会損失を防いでお客さまにとって利用しやすくしている美容室も、もちろん多いですね。

また、指名料を上乗せしていただかなくても、報酬の部分で指名ありとなしで差をつけるということは可能ではあるんですね。

この辺りの考え方やシステムというのは、戦略や店のイメージなどによって店舗やオーナーに委ねられている部分でもあるため、特定のルールがあるというわけではありません」

＊ ＊ ＊

指名料があることで顧客と美容師の双方にメリットがあることが改めてよく分かりました。自分が望んでいる施術をより確実に行ってほしいのであれば、指名料を支払う価値があると言えます。ただ、必ずしも指名した美容師が最後まで施術を担当するとは限らないといいます。美容師を指名する際、どの程度まで施術を担当してくれるのか気になる場合は事前に美容室に確認してみてはいかがでしょうか。