ペルシャ絨毯の重厚な文様を、壁に飾るアートとして楽しめる新作パネルが登場しました。

2026年2月27日18時から、Makuakeで先行予約販売が始まったインテリアシリーズ第4弾です。

リビングや玄関に置くだけで、空間の印象を一段引き上げるアクセントとして使えるアイテムになっています。

インサイド「アクリル製ペルシャ絨毯風アートパネル」

予約販売開始：2026年2月27日 18:00販売期間：2026年2月27日 18:00〜2026年3月30日 22:00販売チャネル：Makuakeデザイン数：24種類パネル厚：3mm

株式会社インサイドは、国内屈指のアクリルグッズメーカーとして高品質プリントと加工を手がけるメーカーです。

同シリーズは過去3回のプロジェクトで支持を集め、今回は第4弾としてペルシャ絨毯風デザインをテーマに展開しています。

「敷く」文化として親しまれてきた意匠を「飾る」アートへ変換した点が、今回の企画の中心です。

AIデザインで展開する24種類の柄バリエーション

展開デザイン数：24種類シリーズ弾数：第4弾

今回の柄は画像生成AIを活用し、ペルシャ絨毯の編み目や植物紋様の雰囲気を踏まえて制作されています。

織機の制約を受けないため、細部の密度や色の重なりを大胆に設計できる点がデジタル制作の強みです。

富士山モチーフや円形花紋など、伝統柄と景色表現を横断するラインナップがそろいます。

同じ壁面でも柄の選び方で空間のトーンを調整しやすい構成です。

3mm厚アクリルがつくる軽さと高級感の両立

パネル厚：3mmサイズ展開：3パターン

素材には高級感のあるアクリルが採用され、重厚な柄に対して見た目の抜け感を保ちやすい仕様になっています。

3mm厚の軽量設計なので、リビングの主壁だけでなく玄関や寝室などにも取り入れやすい構成です。

サイズは3パターン用意され、小さめの壁面から広めの壁面までバランスを取りやすくなっています。

布製ラグのような日常的な掃除負担が少なく、手入れのハードルを下げやすい点も魅力です☆

Makuake先行販売で選べる単品と割引リターン

早割割引率：10％OFF超早割割引率：15％OFF販売期間終了：2026年3月30日 22:00

リターンは単品だけでなく、部屋全体の統一感をつくりやすいセット販売も用意されています。

数量限定の超早割は15％OFF、早割は10％OFFで、一般販売価格より抑えた条件で選べます。

先行販売の締切は3月30日22時で、春の模様替えタイミングに合わせて検討しやすい日程です。

オフィスや店舗でも使いやすい意匠なので、住空間以外の壁面演出にも転用しやすい設計になっています。

今回の新作は、絨毯の装飾性を壁面アートとして再編集したことで、取り入れ方の自由度が大きく広がりました。

柄の密度感を楽しみたい人にも、手入れを軽くしながら空間の印象を上げたい人にも相性の良いシリーズです。

【AIが描く絨毯美を壁で楽しむ上質空間新インテリア！

インサイド「アクリル製ペルシャ絨毯風アートパネル」】の紹介でした。

よくある質問

Q. インサイド アクリル製ペルシャ絨毯風アートパネルの予約方法は？

予約販売開始：2026年2月27日 18:00。

Q. インサイド アクリル製ペルシャ絨毯風アートパネルの開催期間はいつですか？

販売期間は2026年2月27日 18:00〜2026年3月30日 22:00です。

