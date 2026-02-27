2月23日、ポートレートフォトグラファー・鈴木心氏がInstagramに投稿した写真が話題となっている。被写体は元TOKIOの長瀬智也。モノクロで切り取られた顔のアップは、47歳の現在を静かに映し出していた。その投稿に、かつて交際していた歌手・浜崎あゆみが“いいね”をつけていたことが判明し、ファンの間で注目を集めている。

「鈴木氏は《写真を撮るのではなく表情を撮る》とつづるとともに、長瀬さんの近影を公開しました。近年はロングヘアに白髪混じりの髭スタイルが印象的だった長瀬さんですが、今回の写真では短髪姿に変化しており、そのギャップも反響を呼びました。また、実際に投稿の“いいね”欄を確認すると、浜崎さんの公式アカウント『a.you』が表示されており、リアクションが事実であることも確認できます」（芸能ジャーナリスト）

X上では、浜崎の反応に驚く声が相次いでいる。

《偶然インスタに流れてきていいねしてて思わずエモくて、わーーってなってしまった》

《好きなカップルだったから朝から胸がキュンとなった。あー、復縁してほしー》

《ホントだ思わずインスタみにいっちゃったw》

2人は2001年、『FRIDAY』（講談社）によって交際をスクープされた。当時、浜崎はベストアルバム『A BEST』が400万枚を超えるセールスを記録し、歌姫として音楽界の頂点に立っていた。一方の長瀬もTOKIOのボーカルとして活動する傍ら、ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）や『ムコ殿』（フジテレビ系）に出演し、若者の象徴として俳優としても絶頂期にあった。トップ同士の交際は“ビッグカップル”として大きく報じられた。

「双方がキャリアの最盛期にあったことが、いまも記憶に残る理由でしょう。破局は2007年頃とされていますが、年月を経てSNS上で接点が生まれたことが、往年のファンの感情を動かしたと考えられます。“いいね”自体にそこまで大きな意味はなさそうですが、かつての関係性を知る人々にとっては象徴的な出来事に映ったのではないでしょうか」（前出・芸能ジャーナリスト）

長瀬は2021年3月末でTOKIOを脱退し、現在は表舞台から退いている。一方の浜崎は歌手として活動中。それぞれの道を極めた先に訪れた静かな邂逅が、多くの人々の心を震わせた。