根菜類を中心に栽培している農家の「はらぺこ畑」さん（@harapekobatake）が、スレッズ上で、おいしいサツマイモの天ぷらレシピを投稿しています。

【画像】うっそ…合うんだ！ コチラが農家おすすめ、サツマイモの“意外な料理”です！ おいしそう！！（4枚）

止まらない！ 焼き芋天ぷら

はらぺこ畑さんは、「おいも農家がコッソリ教えます。コッソリですよ？」とコメント。「まずお芋を焼きます。『べにはるか』を焼き芋にします。その後、天ぷらにします」と、下準備として焼き芋にすることがポイントだといいます。

焼き芋天ぷらについて、はらぺこ畑さんは「外カリっ！中ねっとり。止まらない焼き芋天ぷらができます」とコメント。

「まず焼き芋にするのに1時間待たなきゃいけないけど、その分のおいしさは保証します。ちょっとお塩を振ってもおいしかったです。止まらなくなります」と、一手間かけることでおいしさが増すと勧めています。

スレッズ上では、ユーザーから「農家の飯テロ！おいしそう」「お酒が進みそう」とのコメントが寄せられています。

また、サツマイモの食べ方として、「おでんに皮ごと入れる」「カレーもシチューでも合う」といった楽しみ方も紹介。はらぺこ畑さんは「ほんとにおいしいから！」とコメントしています。

はらぺこ畑さんは、愛知県西尾市で120年続く農家の6代目夫婦。取材によると、SNSを通じて楽しい農業を伝え、素材だけで勝負できる、笑顔になれる野菜を育てているといいます。はらぺこ畑さんの「べにはるか」は、西尾市の「憩の農園ファーマーズマーケット」で購入できます。

これからの季節におすすめの野菜を聞くと、「野菜ソムリエサミットにて金賞を受賞した『とろける里芋とろまろ』をはじめ、5月には甘いタマネギ『オニまる』、6月後半には激甘トウモロコシを育てています」と教えてくれました。

