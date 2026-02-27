今秋発売予定の「iPhone 18 Pro」では、画面の仕様が若干変更。

一部のカメラセンサーが画面下に埋め込まれることで、画面の黒い領域＝Dynamic Islandが小さくなるらしい…といった可能性が囁かされています。

この話、結構前から複数の情報筋から語られていますが、ここにきてまた同様の話。

Bloombergの最新の記事では、iPhone 18 Proと18 Pro Maxは小さくなったDynamic Islandが搭載されると、画面の仕様について言及しています。

無くなる説よりも縮小説が主流に

ちょっと前、画面の仕様の噂が出始めのころは、Dynamic Island自体廃止の可能性もありえるかも？ みたいにふわふわした状態でしたが、今主流なのは、この「小さくはなるけど、Dynamic Island自体はなくならないよ」って説の方。

Dynamic Islandは、ただの黒塗りつぶしでなく、通知系のインターフェースも兼ねています。使い勝手や機能面も考えると、今のところはその方向性の方が現実的かもしれませんねー。

みんなそんなに嫌いですか？

ところで、このDynamic Island縮小説や廃止説を見る度に僕思ってたんですが、皆さんそこまでDynamic Islandに憎き感情を抱いてたりします？

動画を横にして見る時に「ここが定位置ですから」と居座り続けるのは図々しさがあって、僕も最初は戸惑いましたけど、使っていくうちに視界から消えていって、今では本当に気になっていません。

これってもしかして少数派なのでしょうか？

まぁでも、こう意識して見ると、もうちょっと小さくなっても良い気はする。

