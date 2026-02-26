寒さが増してクルマでの移動が増える12月は、年末年始の帰省・遠出に備えて「ナビを新調したい」「地図更新したい」という需要も高まりやすい時期だ。

今回は、2025年12月のカー用品店売れ筋カーナビTOP10を紹介する。迷ったときは、実際に“選ばれているモデル”を基準にすると失敗しにくい。

※2025年12月の販売データを元に記事を作成している。

※同一製品は、メーカー公式の型番表記に合わせて名称を統一している。

売れ筋 カーナビ ランキング 1位

オートバックス 1位 パイオニア カロッツェリア（楽ナビ）AVIC-RW722

「まずは定番から」という層に選ばれやすい楽ナビの人気モデル。使い慣れた操作感と、必要十分な機能バランスが支持の理由だ。

イエローハット 1位 パナソニック ストラーダ CN-CA01D

ストラーダらしい見やすい画面と扱いやすさで上位にランクイン。日常の街乗りから休日ドライブまで、安心して使える“堅実派”の選択肢だ。

売れ筋 カーナビ ランキング 2位

オートバックス 2位 パナソニック ストラーダ CN-CA01WD

ワイドモデルが上位に。車種との相性や画面サイズの好みで選びやすく、装着後の満足度につながりやすい。

イエローハット 2位 パイオニア カロッツェリア（楽ナビ）AVIC-RW722

オートバックス1位と同モデル。カー用品店の売れ筋として“鉄板”の立ち位置で、迷ったときの基準になりやすい。

売れ筋 カーナビ ランキング 3位

オートバックス 3位 パイオニア カロッツェリア（楽ナビ）AVIC-RZ722

同じ楽ナビでも仕様違いのモデルがランクイン。使い方や車内の見え方に合わせて選べるのが強みだ。

イエローハット 3位 パイオニア カロッツェリア（楽ナビ）AVIC-RZ722

こちらも同モデルが3位に。楽ナビ系が安定して上位を占めており、「定番を選ぶ」流れが見える。

4位～10位（オートバックス）

4位：パイオニア カロッツェリア（楽ナビ）AVIC-RF722

5位：パナソニック ストラーダ CN-CA01D

6位：パイオニア カロッツェリア（楽ナビ）AVIC-RQ722

7位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-S711HDW

8位：パイオニア カロッツェリア（楽ナビ）AVIC-RL722

9位：デンソーテン ECLIPSE AVN-LS04W-24

10位：パナソニック ストラーダ CN-F1D9C1D

4位～10位（イエローハット）

4位：パナソニック ストラーダ CN-CA01WD

5位：パイオニア カロッツェリア（楽ナビ）AVIC-RQ722

6位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-S711HDW

7位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-S711HD

8位：パナソニック ストラーダ CN-CA01WD

9位：ケンウッド 彩速ナビ MDV-M911HDF

10位：パイオニア カロッツェリア（楽ナビ）AVIC-RL722

まとめ

2025年12月のカーナビ売れ筋は、**パイオニア「カロッツェリア（楽ナビ）」とパナソニック「ストラーダ」が上位の中心。

「迷ったら売れ筋」を基準に、あとは画面サイズ（ワイド／フローティング）や使い方（街乗り中心・遠出多め）**で絞り込むのが近道だ。年末年始に向けて、早めの準備でドライブを快適にしたい。